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BM'den Libya'daki göçmen kampının yabancı savaş uçaklarıyla vurulmuş olabileceği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 03:16 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi'nin raporunda, temmuz ayında Trablus'un doğusundaki Tajoura'da bir göçmen kampını hedef alan ve 53 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısında yabancı savaş uçaklarının kullanılmış olabileceğine dikkat çekildi - Diplomatik kaynaklar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne işaret etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da temmuz ayında bir göçmen kampına düzenlenen ve 53 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısında yabancı savaş uçaklarının kullanılmış olabileceğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi'nin raporunda, Trablus'un doğusundaki Tajoura'da bir göçmen kampını hedef alan hava saldırısında yabancı savaş uçaklarının kullanılmış olabileceğine dikkat çekildi.

Hava saldırısını "büyük olasılıkla" Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu adına yabancı bir savaş uçağının gerçekleştirdiği belirtilen raporda, saldırının gerçekleştiği sırada Libya'da al-Khadim ve al-Jufra hava üslerinden ''Mirage 2000-9'' savaş uçaklarının kalktığına işaret edildi.

Diplomatik kaynaklar ise Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dikkati çekerek, savaş uçaklarının General Halife Hafter'e destek veren bu iki ülkeden birine ait olabileceğini söyledi.

Başkent Trablus'un doğusunda geçen temmuz ayında göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik hava saldırısında, 53 kişi hayatını kaybetmiş, 130'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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