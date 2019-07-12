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BM'den Libya'daki sığınmacılar için çağrı

12.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki sığınmacıların olumsuz yaşam koşullarına dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını tekrar başlatmasını talep etti.

BM'den Libya'daki sığınmacılar için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avrupa'ya göçün ana rotalarından biri olan Libya'daki sığınmacı krizinin çözülmesi için "yeni bir yaklaşımın" benimsenmesi çağrısında bulundu.

BM'nin Mülteci Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Antonio Vitorino tarafından yapılan ortak açıklamada Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Akdeniz'de yürütülen kurtarma operasyonlarının tekrar başlatılması istendi.

Açıklamada, sığınmacıları kurtarmak için sivil toplum kuruluşları tarafından görevlendirilen gemilerin karşı karşıya kaldığı zorluklara da dikkat çekilirken, bu gemilerin cezalandırılmaması çağrısı yapıldı.

İtalyan makamları, geçtiğimiz Haziran ayı sonunda Lampedusa adası yakınlarında, Alman yardım kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemiyi alıkoymuş, kurtardığı sığınmacılarla Lampedusa limanına yanaşan geminin kaptanı Carola Rackete'yi de gözaltına almıştı. Serbest bırakılan Rackete, insan kaçakçılarına yardım etmek ve resmi makamlara karşı gelmekle suçlanıyor.

Libya'daki sığınmacı kampları

BM ve IOM, Libya'daki gözaltı kamplarında tutulan 5 bin 600 sığınmacının serbest bırakılmasını da talep ederken, ayrıca bu sığınmacıların güvenliklerinin de garanti edilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada sığınmacıların başka ülkelere tahliye edilerek, yerleşmelerinin sağlanmasının gerekli olduğunun altı çizildi.

Trablus'un doğusundaki Tajoura mülteci gözaltı merkezinin hedef alındığı 3 Haziran'daki hava saldırısında 50'den fazla sığınmacı hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Libya'da şu an 50 bin mülteci ve sığınmacı yaşıyor, ülkedeki göçmen sayısı ise yaklaşık 800 bin.

AFP,rtr/ÖA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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