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BM'den Libya'daki taraflara savaş suçu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "Kastılı olarak sivilleri ve sivil altyapıları hedef almanın yanı sıra ayrım gözetmeksizin saldırılar da savaş suçu anlamına gelebilir" - "Daha fazla anlamsız şiddet ve kan dökülmesinden kaçınmak için tüm tarafları bir araya gelmeye çağırıyorum"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya'da sivil ve sivil altyapıya yönelik saldırıların savaş suçu oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlama konusunda uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinideki yükümlülüklerini hatırlattı.

Libya halkının, son yıllarda çatışan çok sayıda grubun arasında kaldığını ve ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakıldığını ifade eden Bachelet, dün Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırının pek çok sivili mahsur bıraktığına dikkati çekti.

"Daha fazla anlamsız şiddet ve kan dökülmesinden kaçınmak için tüm tarafları bir araya gelmeye çağırıyorum." ifadesini kullanan Bachelet, çatışmalarda sivillerin zarar görmemesi için "ayırt etme, orantılılık ve ihtiyat tedbirlerine" her zaman tam olarak uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Bachelet, "Kastılı olarak sivilleri ve sivil nesneleri hedef almanın yanı sıra ayrım gözetmeksizin saldırılar da savaş suçu anlamına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Havalimanı'nın vurulmasına savaş suçu diyemiyoruz"

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) bağlı savaş uçaklarının, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolüne giren Trablus Uluslararası Havalimanı'nı vurmasını savaş suçu olarak değerlendiremeyeceklerini belirtti.

Sözcü Shamdasani, söz konusu saldırının uluslararası insan hakları hukukuna göre savaş suçu olarak sayılabilmesi için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Hafter'e bağlı kişilerin havalimanınında sadece askeri hedeflerin bombalandığını aktardığını dile getiren Shamdasani, bu açıklamaya rağmen saldırıda kullanılan mühimmat son teknolojiye sahip olmadığı için sivillerin de zarar görmüş olabileceğini söyledi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, dün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, havalimanına düzenlenen saldırıyı "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

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