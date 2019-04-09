BM'den Libya'daki taraflara savaş suçu uyarısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya'da sivil ve sivil altyapıya yönelik saldırıların savaş suçu oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlama konusunda uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinideki yükümlülüklerini hatırlattı.

Libya halkının, son yıllarda çatışan çok sayıda grubun arasında kaldığını ve ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakıldığını ifade eden Bachelet, dün Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırının pek çok sivili mahsur bıraktığına dikkati çekti.

"Daha fazla anlamsız şiddet ve kan dökülmesinden kaçınmak için tüm tarafları bir araya gelmeye çağırıyorum." ifadesini kullanan Bachelet, çatışmalarda sivillerin zarar görmemesi için "ayırt etme, orantılılık ve ihtiyat tedbirlerine" her zaman tam olarak uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Bachelet, "Kastılı olarak sivilleri ve sivil nesneleri hedef almanın yanı sıra ayrım gözetmeksizin saldırılar da savaş suçu anlamına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.