BM'den Libyalı taraflara uyarı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkedeki tarafları "kışkırtıcı açıklamalarda bulunmamaları" yönünde uyardı.

UNSMIL'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Libya'daki tüm taraflardan "tahrik edici ve kışkırtıcı açıklamalar yapmaması" istenerek, açıklamalarda sağduyunun gözetilmesi ve itidalden uzaklaşılmaması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasını imzalayan tüm tarafların buna riayet etmesinden memnuniyet duyulduğu da kaydedildi.

- UMH'den sağduyu çağrısı

Ulusal Mutabakat Hükumetinden (UMH) yapılan açıklamada da Terhune Yedinci Tugayının beyanatlarına işaret edilerek, "bazı medya kuruluşlarında yer verilen, kimi grupların başkent Trablus'a yönelik tehdidinin, imzalanan ateşkes anlaşmasının gerekçesiz bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geleceği" belirtildi.

Sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu gibi kışkırtıcı açıklamalar tansiyonu daha fazla yükseltir, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atar." değerlendirmesi yapıldı.