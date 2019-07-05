BM’den Maduro Yönetimine Uyarı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in, 19 -21 Haziran’da Venezuela’ya düzenlediği ziyaretin ardından hazırladığı raporla ilgili ayrıntılar açıklandı.
Raporda, Venezuela’da ağır insan hakları ihlalleri yapıldığının tespit edildiği belirtildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachalet, Nicolas Maduro yönetimine, ”ağır hak ihlallerini derhal durdurun” çağrısında bulunuldu.
İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachalet, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu 16 sayfalık raporda, Venezuela’da gerçekleşen yargısız infazlara dikkat çekti.
Raporda, Maduro yönetiminin kendi kayıtlarına dayandırarak verdiği bilgiye göre sadece 2018 yılında Venezuela’da güvenlik güçlerine karşı gelenlerden 5 bin 287 kişinin öldüğü belirtildi. 2019 yılının 19 Mayıs tarihine kadar da Venezuela’da güvenlik güçlerinin bin 569 kişiyi öldürdüğü bildirildi.
Raporda bu ölümlerin ağır insan hakları ihlalleri olduğu kaydedilerek, Maduro yönetimine yargısız infazlardan sorumlu tutulan ülkenin özel kuvvetleri FAES’in derhal lağvedilmesi çağrısı yapıldı.
16 sayfalık raporda özellikle 2016 yılından itibaren Maduro yönetiminin, hükümeti eleştiren insanları ve siyasi muhalifleri etkisiz hale getirmek, baskı altına almak ve cezalandırmayı amaçlayan bir strateji uyguladığı kaydedildi. Raporda, ayrıca ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gıda ve temel sağlık hizmetlerinden yoksun olan insanların ülkeyi terk etmesiyle başlayan göçlerin daha da aratabileceğine de dikkat çekildi.
Raporun, Bachalet’in Venezuela ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslar ve öncesinde BM insan hakları uzmanlarının, Şubat 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında, Venezuela ve 8 ayrı ülkede yaşayan 558 kurban ve tanıkla yapılan mülakatlar sonrasında hazırlandığı kaydedildi.
“Maduro yönetiminin BM’ye taahhüdü var”
Raporla ilgili BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bachelet, “Venezuela ziyaretim sırasında, devlet şiddetine maruz kalanların adalet taleplerini birinci elden duydum. Bu raporda belgelenen insan hakları ihlallerini ilgili makamlara güvenilir bir şekilde aktardım. Hükümetin, işkence de dahil olmak üzere adalete erişim gibi bazı temel sorunların çözülmesi için bizimle birlikte çalışma taahhüdü var. Durum karmaşık, ancak bu rapor devam eden ihlalleri durdurmak, mağdurlara adalet getirmek ve anlamlı tartışmalar için bir alan yaratmak için atılabilecek ilk adımlar hakkında net öneriler içeriyor. İlgili tüm paydaşlarla yapıcı bir şekilde çalışmaya ve politik ilişkileri ne olursa olsun, tüm Venezuela halkının haklarını savunmaya devam etmeye hazırız” ifadelerini kullandı. Bachelet, iki hafta önce Venezuela’da Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido, bazı bakanlar, üst düzey hükümet üyeleri, sivil toplum örgütleri ve muhaliflerle görüşmüştü.
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