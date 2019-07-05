BM’den Maduro Yönetimine Uyarı

Raporda, Maduro yönetiminin kendi kayıtlarına dayandırarak verdiği bilgiye göre sadece 2018 yılında Venezuela’da güvenlik güçlerine karşı gelenlerden 5 bin 287 kişinin öldüğü belirtildi. 2019 yılının 19 Mayıs tarihine kadar da Venezuela’da güvenlik güçlerinin bin 569 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

16 sayfalık raporda özellikle 2016 yılından itibaren Maduro yönetiminin, hükümeti eleştiren insanları ve siyasi muhalifleri etkisiz hale getirmek, baskı altına almak ve cezalandırmayı amaçlayan bir strateji uyguladığı kaydedildi. Raporda, ayrıca ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gıda ve temel sağlık hizmetlerinden yoksun olan insanların ülkeyi terk etmesiyle başlayan göçlerin daha da aratabileceğine de dikkat çekildi.

Raporun, Bachalet’in Venezuela ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslar ve öncesinde BM insan hakları uzmanlarının, Şubat 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında, Venezuela ve 8 ayrı ülkede yaşayan 558 kurban ve tanıkla yapılan mülakatlar sonrasında hazırlandığı kaydedildi.

“Maduro yönetiminin BM’ye taahhüdü var”

Raporla ilgili BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bachelet, “Venezuela ziyaretim sırasında, devlet şiddetine maruz kalanların adalet taleplerini birinci elden duydum. Bu raporda belgelenen insan hakları ihlallerini ilgili makamlara güvenilir bir şekilde aktardım. Hükümetin, işkence de dahil olmak üzere adalete erişim gibi bazı temel sorunların çözülmesi için bizimle birlikte çalışma taahhüdü var. Durum karmaşık, ancak bu rapor devam eden ihlalleri durdurmak, mağdurlara adalet getirmek ve anlamlı tartışmalar için bir alan yaratmak için atılabilecek ilk adımlar hakkında net öneriler içeriyor. İlgili tüm paydaşlarla yapıcı bir şekilde çalışmaya ve politik ilişkileri ne olursa olsun, tüm Venezuela halkının haklarını savunmaya devam etmeye hazırız” ifadelerini kullandı. Bachelet, iki hafta önce Venezuela’da Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido, bazı bakanlar, üst düzey hükümet üyeleri, sivil toplum örgütleri ve muhaliflerle görüşmüştü.

