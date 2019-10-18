HABER

BM'den Mısır'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:01 | Son Güncelleme

OHCHR, Mısır'da bir aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan tanınmış gazeteci, blog yazarı ve avukatların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mısır'da bir aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan tanınmış gazeteci, blog yazarı ve avukatların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır'da geçen ay başlayan hükümet karşıtı protestolarda geniş çaplı gözaltı ve tutuklamalar yaşandığını anımsattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirten Shamdasani, "Maalesef, çok sayıda tanınmış ve saygın sivil toplum figürlerinin de içinde yer aldığı bu tutuklamalar devam ediyor." dedi.

Shamdasani, 12 Ekim'de sivil güvenlik görevlilerinin gazeteci ve tanınmış insan hakları savunucusu Esra Abdulfettah'ı tutukladığını ve bilinmeyen bir yere götürdüğünü, 29 Eylül'de güvenlik güçlerinin tanınmış blog yazarı Alaa Abdel Fettah'ı tutukladığını ve aynı gün Fettah'ın avukatı tanınmış insan hakları avukatı Muhammed El Bager'in de tutuklandığını anlattı.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimini uluslararası hukuk kapsamındaki sorumlulukları kapsamında düşünce özgürlüğü ve barışçıl protestolara saygı duymaya davet eden Shamdasani, ülkede hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan tanınmış gazeteci, blog yazarı ve avukatların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek, hükümete, göstericilere saygı duyması çağrısında bulunmuştu.

Mısır'da geçen eylül ayında yeniden patlak veren hükümet karşıtı protestolarda binlerce kişi tutuklanmıştı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
GÜNCELLEME - Samsun ve Balıkesir'deki "torbacı" operasyonuGÜNCELLEME - Samsun ve Balıkesir'deki "torbacı" operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM mısır

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.