BM'den Mısır'daki idam kararlarının bozulması çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Mısır'da mahkeme tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesiyle ilgili kararın bozulması çağrısında bulundu.

Eski Şili Devlet Başkanı olan ve BM'deki görevine yeni başlayan Bachelet, yazılı açıklamasında, aralarında Şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiye idam kararı verilmesinden çok büyük endişe duyduğunu belirtti.

Cumartesi yapılan yargılamanın ve verilen cezaların "adaletsiz" olduğunun altını çizen Bachelet, kararın uygulanması durumunda "apaçık ve geri döndürülemez adli bir hata" yapılacağı uyarısında bulundu.

Bachelet, Mısır'da 300'ü tutuklu, 439'u firari 739 kişinin yargılandığı davanın "geniş çaplı eleştirilere" yol açtığını, bununla beraber Rabia Meydanı'ndaki olaylara karışan güvenlik görevlilerinin, yeni çıkan yasayla koruma altına alınmasının büyük çelişki olduğunu vurgulayarak, "Adalet herkes için eşit olmalıdır. Kimse dokunulmaz değildir." ifadelerini kullandı.