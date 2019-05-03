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BM'den Mozambik için "acil yardım" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 00:05 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Idai ve Kenneth kasırgalarının yanı sıra sellerin vurduğu Mozambik için uluslararası acil yardım çağrısı yaptı

Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Idai ve Kenneth kasırgalarının yanı sıra sellerin etkili olduğu Mozambik için uluslararası acil yardım çağrısında bulundu.

UNOCHA Güney ve Kuzey Afrika Koordinatörü Gemma Connell, basına yaptığı açıklamada, afete sebep olan kasırgalar ile ardından oluşan seller nedeniyle binlerce kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletlerin 10 milyon dolar yardım vaadinde bulunduğunu anımsatan Connell, "Bu iyi bir başlangıç ama uluslararası yardım kuruluşlarının da müdahil olması gerekiyor. Çünkü bölgede 50 ila 60 milyon dolar tutarında yardıma ihtiyaç var." dedi.

Connell, arama kurtarma ekiplerinin birkaç gündür kaybolanları bulma çalışmalarını sürdürdüğünü ancak yağmurun şiddetini artırmasının çalışmaları yavaşlattığını kaydetti.

Connell, "Mağdurlara acil barınma sağlamak konusunda ilerleme kaydettik ama zamana karşı yarışıyoruz. Hala binlerce kişi yardım bekliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen ay, Idai Kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik'te 600'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 600 kişi yaralanmıştı.

Kasırganın ardından çıkan kolera salgını endişeye yol açmış, halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
acil yardım çağrısı mozambik UNOCHA

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