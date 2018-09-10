BM'den mültecileri dışlama politikasına tepki

Bachelet, mültecileri ölüm tehlikesiyle karşılaştıran uygulamalardan vazgeçilmesini istedi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, birçok ülkenin mültecilere karşı kapılarını kapatmasını eleştirdi. Bachelet, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde yüksek komiser olarak yaptığı ilk konuşmada, "duvarlar örüp mültecileri günah keçisi yapmakla hiçbir soruna çözüm bulunamayacağını belirterek bu uygulamaların daha fazla düşmanlığa, acıya ve kaosa yol açacağını" söyledi.

Göç politikasına "paniğin" yön vermemesi gerektiğini belirten 66 yaşındaki eski Şili Devlet Başkanı Bachelet, göçmenleri ölümcül riske girmek zorunda bırakmak yerine onların güvenli ve yasal yollardan hareket etmelerinin sağlanmasını istedi.

BM'deki görevine bu ay başlayan Bachelet insan haklarına uymanın her devletin çıkarına olduğunu ve insan haklarının yaraları sarıp direnci artıran etkili bir deva olduğunu belirtti. Asıl mesleği çocuk doktorluğu olan Bachelet, ayrımcılığa ve baskıya maruz kalan bütün insanlar için çalışacağını söyledi.