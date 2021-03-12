BM’den Myanmar için uluslararası topluma çağrı

Geçen ay Aung San Suu Kyi liderliğindeki hükümetin askeri müdahaleyle devrildiği Myanmar'da şiddet dinmiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews uluslararası toplumun ülkede olanlara karşı "ortak ve kararlı" bir tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Andrews barışçıl protetoculara karşı polis ve asker şiddetinin "İnsanlığa karşı suç" emareleri taşıdığına dikkat çekti. Yerel basında yer alan haberlerde gün içerisinde en az 12 protestocunun vurularak öldürüldüğü bildirildi. Andrews sivil halkın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü, gözaltına alındığı ve halka karşı suç işlendiğine dair birçok bildirim aldıklarını aktararak şiddetin geniş çapta ve sistematik olduğunu ve cunta yönetimin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini kaydetti.

1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbeden bu yana "Siyasi Tutukluları Destekleme Derneği"ne göre ülkede 70 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 2 bin 40 kişi ise gözaltına alındı.

BM'den eylem çağrısı