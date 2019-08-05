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BM'den Myanmar ordusuna yaptırım uygulanması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Delil Tespiti Soruşturma Misyonu, Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçları nedeniyle Myanmar ordusuna silah ambargosu ile orduya bağlı şirketlere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu

BANGKOK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Delil Tespiti Soruşturma Misyonu, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı cinayet, tecavüz, işkence ve diğer insan hakkı ihlallerindeki rolü nedeniyle Myanmar ordusu Tatmadaw'a silah ambargosu ile orduya bağlı şirketlere yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyinin onayıyla Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) maruz kaldığı cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla kurulan misyon, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik işlediği insanlık suçlarını araştırdığı 111 sayfalık raporunu yayımladı.

Myanmar ordusunun yönetimindeki şirketler ve bunların diğer ülkelerle yaptığı silah anlaşmalarının, işlenen insanlık suçlarındaki rolünün ilk kez ortaya konulduğu raporda, Myanmar ordusunun iç ve dış ticaret anlaşmalarından elde ettiği gelirin, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı suçların işlenmesinde büyük paya sahip olduğu belirtildi.

Raporda, BM Güvenlik Konseyi ve BM üyesi ülkelerin, Myanmar ordusuyla bağlantılı şirketlere yönelik yaptırım kararları alması gerektiği vurgulanarak bu şirketlerin 120'den fazla iş kolunda faaliyet gösterdiği ifade edildi.

"Tatmadaw, Myanmar'ın kuzeyinde iş faaliyetleriyle bağlantılı olarak zorla işçi çalıştırma ve cinsel şiddet gibi insan hakları ihlalleri işlemiştir." ifadesine yer verilen raporda, bu şirketlerin Myanmarlı generaller tarafından yönetildiği kaydedildi.

Raporda, en az 15 uluslararası silah şirketinin Myanmar ordusuna sattığı silahların, 2016 yılından bu yana yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e göç etmesine neden olan suçların işlenmesinde kullanılma ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizildi.

Misyonun uzmanlarından Radhika Coomaraswamy, raporun, Myanmar'daki insan hakları krizinin uluslararası kamuoyunca çok daha iyi anlaşılmasına ve Myanmar hükümetine karşı hesap verebilirlik, adalet ve insan hakları gibi konularda ortak bir yaklaşım ortaya konulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Misyon, raporun nihai halini eylül ayında BM İnsan Hakları Komisyonuna sunacak.

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