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BM'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

BM'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Konduga bölgesinde sivilleri hedef alan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzüntüyle öğrenildiğini belirtti.

Kallon, "BM ve ortakları bu menfur saldırıyı kınıyor, Konduga halkına taziyelerini sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyor. Bu saldırının failleri acilen adalete teslim edilmeli." ifadelerini kullandı.

Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Borno Eyalet Direktörü Usman Kachalla, Konduga bölgesindeki Mandarari köyünde pazar gecesi terör örgütü Boko Haram tarafından 3 ayrı intihar saldırısı düzenlediğini belirtmiş, saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini 45 kişinin de yaralandığı bildirmişti.

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BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon kınama nijerya saldırı

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