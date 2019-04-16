BM'den Nikaragua'ya uyarı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da geçen yıl 18 Nisan'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde, yetkililere protestoculara karşı aşırı güç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, ülkede hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümü sebebiyle bu hafta geniş çaplı gösterilerin yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, geçen yıl gösterilerin başlamasından bu yana 300'den fazla kişinin öldüğü, 2 bin kişinin yaralandığı, 62 bin kişinin yerlerinden edildiği ve yüzlerce kişinin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı ifade edildi.
Gösterilerin yıl dönümüne ilişkin görüşlerine yer verilen Bachelet, Nikaragualı güvenlik güçlerinin uluslararası hukuka uygun biçimde barışçıl gösterilere izin vermesini istedi.
Bachelet, yetkili makamlara çağrıda bulunarak, protestoculara karşı gerekli tüm özenin gösterilmesi ve "daha fazla aşırı güç kullanılmaması" uyarısında bulundu.
"Bu hafta sonuna doğru planlanmış gösterilerin başka bir şiddetli tepkiyi tetikleyebileceği konusunda endişeliyim." ifadesini kullanan Bachelet, geçen bir yıl içinde öğrenci liderlerine, insan hakları savunucularına, gazetecilere ve diğer hükümet karşıtlarına yönelik tacizde bulunulduğu ve baskı uygulandığını belirtti.
Bachelet, yetkililerin ayrıca medyaya sansür uyguladığını, gösterileri yasakladığını, polisin sürekli aşırı güç kullanmaya devam ettiğini ve keyfi tutuklamalar yaptığını savundu.
Hapishanelerde ve gözaltı merkezlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarından da rahatsız olduğunu dile getiren Bachelet, Nikaragua'daki kurumsal eksiklilerin giderilmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.
Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.
Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.
Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
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