HABER

BM'den Nikaragua'ya uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:21 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Nikaragua'daki hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde, yetkililere protestoculara karşı aşırı güç kullanılmaması uyarısında bulundu - Bachelet: - "Bu hafta sonuna doğru planlanmış gösterilerin başka bir şiddetli tepkiyi tetikleyebileceği konusunda endişeliyim"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da geçen yıl 18 Nisan'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde, yetkililere protestoculara karşı aşırı güç kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, ülkede hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümü sebebiyle bu hafta geniş çaplı gösterilerin yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl gösterilerin başlamasından bu yana 300'den fazla kişinin öldüğü, 2 bin kişinin yaralandığı, 62 bin kişinin yerlerinden edildiği ve yüzlerce kişinin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı ifade edildi.

Gösterilerin yıl dönümüne ilişkin görüşlerine yer verilen Bachelet, Nikaragualı güvenlik güçlerinin uluslararası hukuka uygun biçimde barışçıl gösterilere izin vermesini istedi.

Bachelet, yetkili makamlara çağrıda bulunarak, protestoculara karşı gerekli tüm özenin gösterilmesi ve "daha fazla aşırı güç kullanılmaması" uyarısında bulundu.

"Bu hafta sonuna doğru planlanmış gösterilerin başka bir şiddetli tepkiyi tetikleyebileceği konusunda endişeliyim." ifadesini kullanan Bachelet, geçen bir yıl içinde öğrenci liderlerine, insan hakları savunucularına, gazetecilere ve diğer hükümet karşıtlarına yönelik tacizde bulunulduğu ve baskı uygulandığını belirtti.

Bachelet, yetkililerin ayrıca medyaya sansür uyguladığını, gösterileri yasakladığını, polisin sürekli aşırı güç kullanmaya devam ettiğini ve keyfi tutuklamalar yaptığını savundu.

Hapishanelerde ve gözaltı merkezlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarından da rahatsız olduğunu dile getiren Bachelet, Nikaragua'daki kurumsal eksiklilerin giderilmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
Ayvalık’ta Dr. Fuat Sezgin’in anısına anlamlı sergiAyvalık’ta Dr. Fuat Sezgin’in anısına anlamlı sergi
Bayram Şenocak: Mazbatanın bu süreç içinde düzenlenmemesini talep ettikBayram Şenocak: Mazbatanın bu süreç içinde düzenlenmemesini talep ettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bachelet BM Nikaragua OHCHR

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.