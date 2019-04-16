BM'den Nikaragua'ya uyarı

Bachelet, yetkili makamlara çağrıda bulunarak, protestoculara karşı gerekli tüm özenin gösterilmesi ve "daha fazla aşırı güç kullanılmaması" uyarısında bulundu.

Açıklamada, geçen yıl gösterilerin başlamasından bu yana 300'den fazla kişinin öldüğü, 2 bin kişinin yaralandığı, 62 bin kişinin yerlerinden edildiği ve yüzlerce kişinin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı ifade edildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, ülkede hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümü sebebiyle bu hafta geniş çaplı gösterilerin yapılacağı aktarıldı.

"Bu hafta sonuna doğru planlanmış gösterilerin başka bir şiddetli tepkiyi tetikleyebileceği konusunda endişeliyim." ifadesini kullanan Bachelet, geçen bir yıl içinde öğrenci liderlerine, insan hakları savunucularına, gazetecilere ve diğer hükümet karşıtlarına yönelik tacizde bulunulduğu ve baskı uygulandığını belirtti.

Bachelet, yetkililerin ayrıca medyaya sansür uyguladığını, gösterileri yasakladığını, polisin sürekli aşırı güç kullanmaya devam ettiğini ve keyfi tutuklamalar yaptığını savundu.

Hapishanelerde ve gözaltı merkezlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarından da rahatsız olduğunu dile getiren Bachelet, Nikaragua'daki kurumsal eksiklilerin giderilmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.