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BM'den Nikki Haley açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - ''(ABD'nin BM Daimi Temsilicisi Nikki Haley'nin istifa kararı) Burada çoğumuz kararı sizin gibi medyadan öğrendik'' - ''Genel Sekreter, Büyükelçi Haley'nin ortaya koyduğu mükemmel iş birliği ve desteğe teşekkür ediyor''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifasını medyadan öğrendiklerini söyledi.

Dujarric, Haley'nin istifa kararına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Burada, çoğumuz kararı sizin gibi medyadan öğrendik.'' dedi.

Karardan daha önce haberleri olmadığını belirten Dujarric, ''Genel Sekreter (Antonio Guterres) Büyükelçi Haley'nin ortaya koyduğu mükemmel iş birliği ve desteğe teşekkür ediyor.'' ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres ve Haley'nin çok verimli ve güçlü bir şekilde BM ile ABD arasındaki yapıcı ilişkileri teşvik etmek için çalıştıklarını ifade etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bu sabah Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ortak açıklamada istifa ettiğini ve yıl sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BM istifa Nikki Haley

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