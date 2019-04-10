BM'den Orta Afrika'ya silah ambargosuna ilişkin yol haritası

Birleşmiş Milletler (BM), güvenlik gerekçesiyle Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) 2013'ten beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması ya da hafifletilmesine yönelik yol haritasını belirledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bu ülkeye yönelik her türlü silah ve mühimmat satış yasağını kapsayan ambargonun kaldırılması ya da hafifletilmesi konusunda Orta Afrika'ya takvim açıkladı.

Fransa'nın hazırlayıp sunduğu ve oy birliğiyle kabul edilen karara göre, 2012'deki iç savaş nedeniyle şu ana kadar ülkedeki kontrolü tam sağlayamayan OAC hükümetinin, 30 Haziran'dan önce güvenlik reformu, silahsızlandırma programı, silahlı grupların etkisizleştirilmesi ve topluma kazandırılması ile silah ve mühimmat yönetimi için net bir protokolün oluşturulması adımlarını atması bekleniyor.

Bu süreçte atılan adımlar hakkında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres temmuz ayında rapor hazırlayacak.

Raporun BMGK'den olumlu not alması halinde Bangui yönetimi, BM'ye bildirmek suretiyle bazı kategorilerdeki silahları edinebilecek.