BM'den Ortadoğu planına "1967 sınırları" vurgusu

Açıklamada ilgili BM kararlarına atıfta bulunularak, Filistin bölgelerinin ilhakı dolaylı olarak reddedildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması" diye nitelendirdiği Ortadoğu barış planına tepkiler sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM), İsrailliler ve Filistinliler için 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümden yana olunduğunu bir kez daha vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, "BM'nin iki devletli çözüme yönelik tutumunun yıllar boyunca BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarıyla tanımlanmış olduğunu" vurguladı.

Sözcü, "BM'nin İsrailliler ve Filistinlileri, sorunun 1967 sınırları temelinde çözülmesi için destekleme yükümlülüğü devam etmektedir" açıklamasını yaptı. BM kararlarıyla tanımlanan "iki devletli çözüm", bağımsız İsrail ve Filistin devletlerinin barış içinde birlikte var olmasını öngörüyor. BM'nin desteklediği çözüm, 1967'de İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan Altı Gün Savaşı öncesindeki sınırlarda bir Filistin devleti kurulması hedefi güdüyor ve Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü Filistin toprağı olarak kabul ediyor.