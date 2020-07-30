BM'den Pandemi Sürecinde Protesto Rehberi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, barışçı protestolara katılanlarla protestocuları denetleyen polislerin uyması beklenen kurallara ilişkin güncelleme yayınladı.

Komitenin iki yıl önce üzerinde çalışmaya başladığı ve son hali 20 sayfa olan rehber niteliğindeki belgede pandemi sürecinde de hak ihlallerinden kaçınmak için gösterilerde dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor.

173 ülkenin imzacısı olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin uygulanmasının gözetiminden sorumlu 18 üyeli komitenin hazırladığı rehberin amacı, dünya genelinde siyasi, ekonomik, çevresel ya da diğer nedenlerle düzenlenen protestolara hükümetlerin şiddetli baskısına dikkat çekilerek bunun sonlandırılması ve gereken düzenlemelerin yapılması için çağrıda bulunmak.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan, Güney Afrika’daki Pretoria Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Profesörü Christof Heyns, rehberin pandemi sürecinde yayınlanan tepki niteliğinde bir belge olmadığını vurguluyor ve bunun kişilerin barışçı protesto ve toplanma hakkının korunmasıyla ilgili olduğunu söylüyor.