BM'den Pandemi Sürecinde Protesto Rehberi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, barışçı protestolara katılanlarla protestocuları denetleyen polislerin uyması beklenen kurallara ilişkin güncelleme yayınladı.
Komitenin iki yıl önce üzerinde çalışmaya başladığı ve son hali 20 sayfa olan rehber niteliğindeki belgede pandemi sürecinde de hak ihlallerinden kaçınmak için gösterilerde dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor.
173 ülkenin imzacısı olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin uygulanmasının gözetiminden sorumlu 18 üyeli komitenin hazırladığı rehberin amacı, dünya genelinde siyasi, ekonomik, çevresel ya da diğer nedenlerle düzenlenen protestolara hükümetlerin şiddetli baskısına dikkat çekilerek bunun sonlandırılması ve gereken düzenlemelerin yapılması için çağrıda bulunmak.
Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan, Güney Afrika’daki Pretoria Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Profesörü Christof Heyns, rehberin pandemi sürecinde yayınlanan tepki niteliğinde bir belge olmadığını vurguluyor ve bunun kişilerin barışçı protesto ve toplanma hakkının korunmasıyla ilgili olduğunu söylüyor.
Pandemi sürecinde bazı grupların önce uzun süren hareketlilik kısıtlamalarına karşı protesto düzenlediğini, daha da sonra da Siyahların Hayatları Önemlidir hareketinin ırkçılık karşıtı protestolarının dünyaya yayıldığının altını çizen Heyns, “Bunlar elbette rol oynadı. Ancak bu, doğrudan pandemiye karşı bir önlem değil. Genel yorumun yerel aldığı içerikte bazı yerlerde pandemi sürecine de değiniliyor” diyor.
Söz konusu rehberde Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla gösterilerde sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapılırken, yetkililerin protestocuların salgından korunmak için maske ya da yüzü ve başı kapatan kıyafetler giyinmelerine karşı çıkmaması gerektiği de belirtiliyor.
Profesör Heynes ayrıca hükümetlerin protestocuları korkutma ya da kişisel veri toplama gibi girişimlerde bulunmaması ve kişilerin barışçı bir şekilde gösteri düzenleme haklarını interneti engelleyerek ihlal etmemeleri yönünde çağrı yaparak, bazı hükümetlerin pandemi sürecini ve önlem amaçlı kısıtlamaları gerekçe göstererek insanların toplanma haklarını ihlal ettiklerine değiniyor.
Bunun “çok tehlikeli bir durum” olduğunu savunan Heynes, “Yeni normal, hiçbir şekilde toplanamayacağımız anlamına gelmiş oluyor” sözleriyle endişesini dile getiriyor.
BM İnsan Hakları Komitesi’nin yayınladığı rehberde ayrıca askeri ve paramiliter güçlerin yalnızca başka seçenek kalmadığında gösterilere müdahalede devreye sokulabileceğine dikkat çekiliyor. Polis memuru ve yetkililerin kimliklerini mutlaka açıkça görülecek şekilde üzerlerinde taşıması gerektiğinin de altını çizen komite üyeleri, bunun olası bir hak ihlalinde yasalar karşısında sorumlu tutulabilmeleri için gerekli olduğunu hatırlatıyor.
Komite üyeleri, bazı protestolarda ortaya çıkan karşılıklı şiddet olaylarına da değinerek, güç kullanmak yerine tarafların diyalog kurmaları gerektiğini belirtti.