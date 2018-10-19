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BM'den Riyad konferansına katılmayanlara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

BM İş ve İnsan Hakları Çalışma Grubu, iş dünyası liderlerinin Riyad'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansına katılmama kararı almasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), iş dünyası liderlerinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansına katılmayacağı yönündeki açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin BM'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

BM İş ve İnsan Hakları Çalışma Grubu'na başkanlık eden Dante Pesce, yaptığı yazılı açıklamada, "(İş dünyası liderlerinin) Konferanstan çekilme kararı, şirketlerin insan hakları kaygılarına yönelik temayüllerinin altını çiziyor." ifadesini kullandı.

Pesce, "iş dünyası liderlerinin faaliyet gösterdikleri her yerde sivil alanlardaki konulara güçlü bir ilgi göstermesi" gerektiğini vurguladı.

Çalışma Grubu Başkanvekili Surya Deva ve üyelerin de imza attığı açıklamada, küresel çapta iş dünyası liderlerinin Kaşıkçı olayından dolayı FII konferansına katılmayacağını açıklamalarının memnuniyetle karşılandığının altı çizildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

Bachelet, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan söz konusu dokunulmazlıktan acilen feragat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Uluslararası hukuka göre, zorla ortadan kaybetme ve yargısız infaz çok ciddi bir suçtur ve dokunulmazlık, yaşanan olayın ve sorumluların soruşturulmasını engellemek için kullanılmamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- İş dünyasından konferansa boykot

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Londra Borsası (LSE) Üst Yöneticisi David Schwimmer, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee "Çöldeki Davos" olarak lanse edilen ve Suudi rejiminin büyük beklentilerle organize ettiği "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII)" toplantısına katılmayacaklarını bildirmişlerdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da konferansa katılmamak için planlanan Ortadoğu seyahatini iptal etmişti.

Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’da yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında yer alıyor.

Ayrıca The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

Konferansın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak ediliyor.

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"Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansı BM Cemal Kaşıkçı olayı Dante Pesce

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