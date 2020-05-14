BM’den ''Ruh Sağlığına Odaklanın'' Çağrısı

Corona virüsü salgınına karşı önlemler devam ederken, Birleşmiş Milletler’den (BM) ülke yönetimlerine, ruh sağlığı hizmetlerine odaklanılması çağrısı yapıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, süregelen pandeminin toplumlarda önceden var olan stresi daha da arttırdığına dikkat çekti.

14 Mayıs, Perşembe günü açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, “Yıllarca ruh sağlığı hizmetlerinin gözardı edilip bu alana eksik yatırım yapılmasının ardından, ailelere ve toplumlara şimdi de COVID-19 pandemisi ekstra stresle darbe vurdu” dedi.

Genel Sekreter’in mesajı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Corona virüsü salgınının AIDS gibi bir ‘‘endemi’’ye dönüşebileceği yönündeki uyarılarının ardından geldi.

WHO yetkilisi Mike Ryan, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada virüsün ‘hiç gitmeyebileceği’ uyarısında bulunarak aşı bulunsa bile bunun işleve sokulmasının da çok çalışma gerektireceğini aktarmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres de Perşembe günü yaptığı açıklamada, halihazırda ruhsal sağlık sıkıntısı içinde olan her yaştan bireyin pandemi sürecinde daha fazla risk altında olduğunu söyledi.