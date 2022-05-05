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BM'den Rusya-Ukrayna Kaynaklı Gıda Krizi Uyarısı

05.05.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna savaşı kaynaklı olarak gıda krizi uyarısında bulundu. Guterres, küresel gıda güvenliği sorununun, Rusya ve Ukrayna’nın tarım üretimleri konusundaki problemleri halledilmeden çözülemeyeceğini söyledi

BM'den Rusya-Ukrayna Kaynaklı Gıda Krizi Uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna savaşı kaynaklı olarak gıda krizi uyarısında bulundu. Guterres, küresel gıda güvenliği sorununun, Rusya ve Ukrayna’nın tarım üretimleri konusundaki problemleri halledilmeden çözülemeyeceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, küresel gıda sorununun çözümü için Rusya ve Ukrayna’nın tarımsal faaliyetlerinin ve Rusya’nın gübre üretiminin son derece önemli olduğuna işaret etti.

Guterrres Nijerya’da katıldığı bir toplantıda yaptığı değerlendirmede “Analizlerimiz Ukrayna’daki savaşın herşeyi daha kötü hale getirdiğini ve üç boyutlu bir sorun yarattığını ortaya koyuyor. Gelişmekte olan ülkeler açısından savaşın küresel gıda, enerji ve finansman alanlarında yıkıcı etkileri oluyor” dedi.

BM Genel Sekreteri “Küresel gıda sorunuyla ilgili problemi, Ukrayna’yı, Rusya’yı ve Belarus’u yeniden tarım ürünlerini üretmesini sağlamadan ve Rusya’nın dünya piyasasına gübre teminini mümkün kılmadan gerçek anlamda çözmek mümkün değil” diye konuştu.

Geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu IMF de Rusya’nın Ukrayna saldırılarının özellikle Sahra altı Afrika ülkelerine yönelik büyük bir negative etki yarattığını belirtmişti. Bu ülkelerin hali hazırda gıda konusunda ciddi sorunlar yaşayan ülkeler oldukları biliniyor.

Artan enerji fiyatlarının da başta Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede insanların gıdaya ulaşmasını daha da zorlaştırdığına da dikkat çekiliyor.

Guterres “Gereksiz tüm ihracat kısıtlamalarını kaldırarak fazla kaynakları ve rezervleri ihtiyaç sahiplerine yönlendirmeye ihtiyacımız var. Gıda ve enerjide istikrarlı bir ortam yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

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