BM'den Sahel'deki krize ilişkin uyarı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Şiddetin eğitim ve sağlık hizmetlerini de ciddi şekilde etkilediği vurgulanan açıklamada, bin 800'den fazla okulun kapandığı ve 80 sağlık merkezinin hizmet veremediği ya da kısmi hizmet verdiği aktarıldı.

Açıklamada, sadece bir yılda ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin 5 kat artarak 330 bine ulaştığına, bölgede ayrıca 100 bin mültecinin bulunduğuna işaret edildi.

Krizin özellikle savunmasız aileleri etkilediği ve Sahel'deki ihtiyaçların aşırı fazla olduğu hatırlatılan açıklamada, halkın bölgede geçen yıl etkili olan şiddetli kuraklığı hala atlatmaya çalıştığına dikkat çekildi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, şiddetin hüküm sürdüğü Sahel bölgesindeki Burkina Faso, Mali ve Nijer'de ihtiyaçların mevcut kaynakları karşılamada yetersiz kaldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sahel bölgesindeki güvensizlik ve silahlı saldırıların hiç olmadığı kadar arttığı uyarısında bulunarak şiddetten etkilenen milyonlarca kişiye yönelik yardımın artırılmasını istedi.

Bölgedeki insani krize acilen müdahale edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, aksi takdirde bir neslin geleceğinin tehlikede olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Burkina Faso, Mali ve Nijer'in batısındaki Tahoua ve Tillaberi bölgelerinde 5,1 milyon kişi 2019'da insani yardıma muhtaç. Yardım kuruluşları, bunlardan krizden en ağır etkilenen 3,7 milyonuna acil yardım için 600 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Ancak yılın ilk 4 ayında, bu fonun sadece yüzde 19'u toplanabildi." ifadesine yer verildi.

Acil insani yardımın artırılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, bunun da ötesinde Sahel'de yaşayan milyonlarca kişinin yaşamlarını iyileştirmek için yerel toplulukların arasında güçlü ortaklık kurulması gerektiği vurgulandı.

