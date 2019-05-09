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BM'den Sahel'deki krize ilişkin uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

OCHA, Sahel'deki güvensizlik ve silahlı saldırıların daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığı uyarısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sahel bölgesindeki güvensizlik ve silahlı saldırıların hiç olmadığı kadar arttığı uyarısında bulunarak şiddetten etkilenen milyonlarca kişiye yönelik yardımın artırılmasını istedi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, şiddetin hüküm sürdüğü Sahel bölgesindeki Burkina Faso, Mali ve Nijer'de ihtiyaçların mevcut kaynakları karşılamada yetersiz kaldığı belirtildi.

Son aylarda, Nijer'in doğusu, Burkina Faso ve Mali'de şiddet olaylarının hızlı artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, 150 olayda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Krizin özellikle savunmasız aileleri etkilediği ve Sahel'deki ihtiyaçların aşırı fazla olduğu hatırlatılan açıklamada, halkın bölgede geçen yıl etkili olan şiddetli kuraklığı hala atlatmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, sadece bir yılda ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin 5 kat artarak 330 bine ulaştığına, bölgede ayrıca 100 bin mültecinin bulunduğuna işaret edildi.

Şiddetin eğitim ve sağlık hizmetlerini de ciddi şekilde etkilediği vurgulanan açıklamada, bin 800'den fazla okulun kapandığı ve 80 sağlık merkezinin hizmet veremediği ya da kısmi hizmet verdiği aktarıldı.

Bölgedeki insani krize acilen müdahale edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, aksi takdirde bir neslin geleceğinin tehlikede olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Burkina Faso, Mali ve Nijer'in batısındaki Tahoua ve Tillaberi bölgelerinde 5,1 milyon kişi 2019'da insani yardıma muhtaç. Yardım kuruluşları, bunlardan krizden en ağır etkilenen 3,7 milyonuna acil yardım için 600 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Ancak yılın ilk 4 ayında, bu fonun sadece yüzde 19'u toplanabildi." ifadesine yer verildi.

Acil insani yardımın artırılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, bunun da ötesinde Sahel'de yaşayan milyonlarca kişinin yaşamlarını iyileştirmek için yerel toplulukların arasında güçlü ortaklık kurulması gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sahel

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