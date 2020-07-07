HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'den Şam ve Rusya'ya ağır suçlamalar

BM'den Şam ve Rusya'ya ağır suçlamalar

07.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

BM, Şam rejimi ve müttefiki Rusya'yı sivil halka karşı güç kullanmak ve savaş suçu işlemekle suçladı.

BM'den Şam ve Rusya'ya ağır suçlamalar

BM'nin raporunda, İdlib'deki operasyonlarda okul ve hastanelerin sistematik olarak hedef alındığı belirtiliyor.Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin hazırladığı yeni raporda Suriye'de rejim birliklerinin İdlib’de okul, hastane ve pazar yerlerine sistematik olarak vurduğu kaydedildi.

Rapor, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 22 Ağustos 2011 tarihinde kurduğu BM Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlandı.

Raporu, BM'nin Cenevre'deki temsilciliğinde video konferans yoluyla sunan Komisyon Başkanı Sergio Pinherio, Şam rejimi ile rejime destek askeri veren Rus güçlerinin İdlib'de savaş suçu işlemiş olabileceğini belirterek çocukların, kadınların ve erkeklerin "ölçülemez" acılar çekmesine yol açtıklarını dile getirdi.

Kasım 2019 ile Haziran 2020 arasındaki dönemi kapsayan rapora göre Suriye hükümeti sivil hedefleri havadan ve karadan vurdu; saldırılarda misket bombası da kullandı.

Raporda sivilleri hedef alan saldırıların savaş suçuna denk geldiği kaydedildi.

Heyet Tahrir Şam'ın eylemleri de savaş suçu niteliğinde

Raporda Heyet Tahrir Şam’ın da hükümet kontrolündeki bölgelere rastgele vurduğu ve bu saldırılarda 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Grubun yağmacılığın yanı sıra sivilleri gözaltına alarak onlara işkence yaptığı ve öldürdüğü ifade edildi. Raporda bu eylemlerin de savaş suçuna denk geldiği kaydedildi.

BM gözlemcileri, hastanelere yönelik saldırıların hükümetin savaş stratejisinin bir parçası olduğu sonucuna vardı. Pazar yerlerine yönelik saldırılara ilişkin görgü tanıkları, yakınlarda askeri hedef olmadığına dikkat çekti.

Raporda, Eriha kentine düzenlenen hava operasyonunda bir hastanenin vurulmasından Suriye'nin müttefiki Rusya'yı sorumlu tuttu. Ocak ayı sonunda düzenlenen bu saldırıda aralarında bir doktorun da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti.

Hastane, okul, pazar ve yerleşim yerlerine düzenlenen saldırıların yaklaşık 1 milyon insanın yerinden yurdundan olmasına neden olduğu belirtildi.

Komisyon Başkanı Pinheiro, bazı ailelerin kaçış sırasında da bombalandığını ifade etti.

Mart 2011'de patlak veren Suriye iç savaşında tahminlere göre en az 500 bin kişi hayatını kaybetti. Suriye rejimi şu anda ülkenin yaklaşık üçte ikilik bir kesiminde kontrolü sağladı. Suriye'de hükümet aylardır yaşanan derin ekonomik krize ve sürekli değer kaybeden para birimine bir çözüm bulmaya çalışıyor.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Düğün töreninde 200 kişiye koronavirüs bulaştıDüğün töreninde 200 kişiye koronavirüs bulaştı
Ennio Morricone kimdir?Ennio Morricone kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

'Yine yakaladınız!'

'Yine yakaladınız!'

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Hipodromda korkunç kaza: 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu

Hipodromda korkunç kaza: 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu

Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras

Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras

Düğün töreninde 200 kişiye koronavirüs bulaştı

Düğün töreninde 200 kişiye koronavirüs bulaştı

BM'den flaş Suriye kararı

BM'den flaş Suriye kararı

Yüzlerce drone ile korona gösterisi: Elinizi yıkayın

Güney Kore’de yüzlerce drone ile korona gösterisi

'Bitti' demişlerdi! Yeniden karantina

'Bitti' demişlerdi! Yeniden karantina

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.