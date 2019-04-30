BM'den sığınmacılardan başvuru ücreti isteyen Trump yönetimine tepki

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump yönetimin ülkeye sığınma başvurusu yapanlardan, başvurularının işleme alınması için ücret ödemelerini istemesine ilişkin, uluslararası anlaşmalarda da yer alan sığınmacıların temel haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınma hakkı işlemlerini zorlaştıracak bir dizi düzenleme yapılması kararına tepki gösterdi.

Sözcü Dujarric, "Sığınma talep eden kişilerin çeşitli uluslararası anlaşmalarda da yer alan temel haklarına saygı gösterilmeli.'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarına gönderdiği ve 90 gün içinde sığınmacılarla ilgili ek düzenlemeler yapılması emri verdiği talimatta, ABD'ye sığınma başvurusu yapanlardan, başvurularının işleme alınması için ücret ödemelerini, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacılara çalışma izni verilmemesini ve başvurularının 180 gün içinde karara bağlanmasını istiyor.

ABD'ye yasal ya da yasa dışı yollardan girerek sığınma başvurusunda bulunanların mevcut sistemde işlemleri tamamlana kadar çalışmasına izin veriliyor.

