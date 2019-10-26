HABER

BM'den "Silahlı grupların gösterileri hedef almasından endişeliyiz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 20:17 | Son Güncelleme

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert: - "Silahlı grupların, Irak'ın birliği ile istikrar ve meşru hak talebiyle yapılan barışçıl gösterileri hedef almasından endişe duyuyoruz" - "Ülkede sosyal medyaya yönelik blokaj da devam ediyor ve internet hizmeti kesik şekilde veriliyor"

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), ülkedeki göstericilere karşı yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, Irak'ın istikrarı ve birliğini hedef alan silahlı gruplara karşı anlayış gösterilmeyeceğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Plasschaert, Irak'ta göstericilere karşı şiddet uygulanmasıyla kamu ve özel mallara zarar verilmesini kınayarak, "Silahlı grupların, Irak'ın birliği ile istikrar ve meşru hak talebiyle yapılan barışçıl gösterileri hedef almasından endişe duyuyoruz. Irak'taki barışçıl gösterileri hedef alarak hükümetin güvenirliğini zayıflatacak bu silahlı gruplara karşı anlayış gösterilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Endişeyle izliyoruz"

Irak'ın "yeniden şiddet dönemine evrilebilme" durumunu kaldırmayacağı uyarısında da bulunan Plasschaert, "Şiddet kullanılarak ölü ve yaralıların meydana gelmesini endişe ve panikle izliyoruz. Ülkede sosyal medyaya yönelik blokaj da devam ediyor ve internet hizmeti kesik şekilde veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Plasschaert, kışkırtıcı ve çatışma eylemlerinin engellenmesi için tüm siyasi taraflara çağrıda bulunarak, saldırılarda bulunan silahlı gruplara karşı tek vücut olmalarını istedi.

BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert, kamu hizmeti sunumu ve göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesiyle yolsuzlukla mücadele konusunda Irak hükümetine destek sunmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara veren eylemciler, dün tekrar gösterilerine başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

PARTNERCesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!Cesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!
PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM ırak

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Erdoğan: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

Erdoğan: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK yandaşları Norveç'te Türk aileye saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

Son dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.