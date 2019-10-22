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BM’den Şili’deki protestolarda ölenler için soruşturma çağrısı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Birleşmiş Millet (BM), Şili’de metro ücretlerindeki artışa karşı başlatılan gösterilerde 11 kişinin ölmesi üzerine soruşturma çağrısı yaptı.Şili’nin başkenti Santiago’da ve diğer kentlerde metro ücretlerine yüzde 4 zam yapılmasına karşı geçtiğimiz hafta başlayan gösteriler şiddetini arttırarak devam ediyor.

Birleşmiş Millet (BM), Şili’de metro ücretlerindeki artışa karşı başlatılan gösterilerde 11 kişinin ölmesi üzerine soruşturma çağrısı yaptı.
Şili’nin başkenti Santiago’da ve diğer kentlerde metro ücretlerine yüzde 4 zam yapılmasına karşı geçtiğimiz hafta başlayan gösteriler şiddetini arttırarak devam ediyor. Dükkanların ve marketlerin yakıldığı şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Şili’deki gösterilerde protestocuların ölmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma açılması çağrısı yaparak, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması konusundaki iddiaların "rahatsız edici" olduğunu söyledi. Ulusal İnsan Hakları Kurumuna göre, protestolarda 9’u ciddi 44 kişinin yaralandığını, 283 kişinin gözaltına alındığını, ölü sayısının ise 13’e yükselmiş olabileceğini belirten Bachelet, ülkenin İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise gösterilerde en az bin 900 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Öğrencilerin başlattığı protestolarda, başkent Santiago’da Cumartesi günü göstericiler bir süpermarketi yakmış ve içerideki 3 kişi hayatını kaybetmişti. Pazar günü de protestocular bir tekstil fabrikasını yağmaladıktan sonra yakmış ve en az 5 kişi ölmüştü. Polis, barikat kurup otobüsleri yakan ve metro istasyonlarına zarar veren protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmişti.
Göstericiler aynı zamanda birçok dükkana ve süpermarkete zarar vererek, trafik lambalarını kullanılamaz hale getirdi. Santiago’da birçok toplu taşıma seferi askıya alındı ve uluslararası havaalanındaki bazı uçuşlar mürettebatın yetersiz olması nedeniyle iptal edildi.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Cumartesi günü metro ücretlerine yapılan zammı askıya aldığını açıklamıştı. Hükümet, protestolar nedeniyle başkent Santiago’da 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

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