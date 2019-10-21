BM'den Şili'ye acil diyalog çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Şili'deki krizin sona erdirilmesi için ülkedeki tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yaptı.

Aynı zamanda eski Şili Devlet Başkanı olan Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Şili'de şiddet olaylarına dönüşen ve ülkede "acil durum" ilan edilmesine yol açan zam karşıtı protestolardan duyduğu kaygıyı dile getirdi.

"Yetkili makamların ve protestocuların neden olduğu ölüm ve yaralanmaların" bağımsız, tarafsız ve şeffaf şekilde soruşturulması çağrısında bulunan Bachelet, "Şili'de son 5 gün içinde meydana gelen şiddet, yıkım, ölüm ve yaralanmaları görmek beni derinden rahatsız etti ve üzdü." ifadesini kullandı.

Bachelet, Şili makamlarının uluslararası insan hakları standartlarına uymaya ve barışçıl gösterilere izin vermeye davet ederek, "Güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerin aşırı güç kullandığına dair rahatsız edici iddialar var." uyarısında bulundu.

Şili'deki krize neden olan şiddet olaylarının sona erdirilmesi için ülkedeki tüm siyasi ve sivil toplum önderlerine acil diyalog çağrısı yapan Bachelet, taraflardan karşılıklı söz düellosu ve polemikten kaçınmasını istedi.