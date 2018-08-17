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BM'den Sırp Cumhuriyeti Parlamentosunun kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

BM, Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu'nda Srebrenitsa'da soykırım yapıldığına ilişkin raporun iptal edilmesini kınadı - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani: - "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu'nda, 2004'te onaylanan Srebrenitsa Komisyonu Raporu'nun iptal edilme kararını kınıyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Parlamentosu'nda, Srebrenitsa'da soykırım yapıldığına ilişkin raporun iptal edilmesi kararını kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti RS Parlamentosu'nda, 2004'te onaylanan Srebrenitsa Komisyonu Raporu'nun iptal edilme kararını kınıyor." dedi.

Shamdasani, Hüseyin'in, komisyon raporunun iptalinin ülkede ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesi bölücü ve milliyetçi söylemleri besleyeceği ve iki toplum arasındaki uzlaşma çabalarını akamete uğratacağı uyarısında bulunduğunu aktardı.

Srebrenitsa Komisyonu Raporu'nda, Srebrenitsa bölgesinde 10-19 Temmuz 1995'te 7-8 bin Boşnak'ın kayıp olduğunun tespit edildiğini belirten Shamdasani, komisyonun ayrıca bu dönemde 1000'den fazla Bosnalı Müslüman'ın öldürüldüğünü ortaya çıkardığına işaret etti.

Shamdasani, iki uluslararası mahkemenin de Bosnalı Müslümanların katliamlarının soykırım teşkil ettiğini belirlediğini kaydetti.

Sözcü Shamdasani, Hüseyin'in Sırp Cumhuriyeti'nin kararını tekrar gözden geçirmesi ve Bosna'daki siyasi liderleri toplumlar arasında çatışmaları körüklemek yerine köprüler kurmaya davet ettiği bilgisini paylaştı.

Eylülde görev süresi dolacak olan Hüseyin, Bosna-Hersek'teki bazı kamu ve siyasi yetkililer ve medya kuruluşları arasında devam eden gerilimin, bölünmelerin ve güvensizlik ortamının bu kararla daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, dün yaptığı yazılı açıklamada, RS Parlamentosu'nun kararından endişe duyduğunu kaydetmişti.
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- Soykırımı kabul eden rapor iptal edildi

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Parlamentosu'nda 2004 yılında kurulan Srebrenitsa Komisyonu tarafından, Bosna Savaşı'nın devam ettiği 11 Temmuz 1995'te 8 binin üzerinde Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olup olmadığının tartışıldığı rapor hazırlanmıştı.

Soykırımı inkar eden ​RS Başkanı Milorad Dodik, RS Parlamentosu'nda rapora ilişkin düzenlenen oturumda, Srebrenitsa'da soykırım olduğunu savunan raporun, dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown'un baskısı altında hazırlandığını belirterek iptalini talep etti. Salı günü yapılan oturumda Parlamentonun çoğunluğu Dodik'in talebine uyarak raporun iptaline karar verdi.

Dodik, söz konusu raporun iptal edilmesiyle Boşnaklara yönelik saldırıların yanı sıra Sırplara yönelik saldırıların da ele alınacağı yeni uluslararası bir komisyonun kurulmasını önerdi.

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BM Bosna Sırp Cumhuriyeti

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