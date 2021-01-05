BM'den Sirte'ye uluslararası gözlem gücü hamlesi

Sirte, petrol yataklarına açılan kapı konumunda.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da petrol bölgesine açılan kapı konumundaki Sirte kentinde BM himayesinde uluslararası gözlem misyonu konuşlandırılmasını önerdi.

Guterres BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, Ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına uyumun denetlenmesi için ilk adım olarak başkent Trablus'a bir ön ekip gönderilmesi ve bu ekibin Sirte'de kurulacak gözlem mekanizmasının temellerini oluşturması önerisinde bulundu.

Gözlem mekanizmasının ayrıntılarına girmeyen Guterres, iki taraftan beşer temsilcinin yer aldığı Ortak Askeri Komite'nin "BM denetiminde silahsız, üniformasız, tarafsız uluslararası gözlemcilerin konuşlandırılması"nı istediğini belirterek uluslararası gözlemcilerin iki tarafın oluşturduğu ortak gözlem ekipleriyle birlikte çalışacağını kaydetti.

"Taraflar yabancı güç istemiyor"

Guterres, "Libya'daki taraflar, BM üniformalı personeli dahil olmak üzere ne şekilde olursa olsun hiçbir yabancı gücün Libya topraklarında konuşlanmaması şeklindeki kararlı tutumlarını iletmiştir" dedi. BM Genel Sekreteri, Ortak Askeri Komite'nin Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütlerin gözlem mekanizmasına BM denetimi altında katkı sunma tekliflerini ise memnuniyetle karşıladığını söyledi.