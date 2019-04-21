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BM'den Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılara kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:12 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "tüm dünyada Hristiyanlar için kutsal bir gün olan Paskalya Bayramı sırasında otel ve kiliseleri hedef alan çirkin terör saldırılarını" kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres ''tüm dünyada Hristiyanlar için kutsal bir gün olan Paskalya Bayramı sırasında otel ve kiliseleri hedef alan çirkin terör saldırılarını'' kınadı.

Tüm ibadet yerlerinin kutsal olduğunu vurgulayan Guterres, saldırıda hayatının kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Guterres, saldırının faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi temennisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sri Lanka halkını hedef alan ''akıl almaz'' terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu belirterek birlik olunması, bu çirkin saldırıların kınanması ve masum insanların hedef alınmasına son verilmesi gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Sri Lanka

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