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BM'den Sudan'daki protestoculara ateş açılmasına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak, taraflara itidal çağrısı yaptığı bildirildi - BM Genel Sekreter Sözcülüğü açıklamasından: - "Genel Sekreter, Sudanlı yetkilileri ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap sormaya davet ediyor" - BM 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces'in de Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiği belirtildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak, taraflara itidal çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri, güvenlik güçlerinin, birçok insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan sivillere karşı aşırı güç kullanımına dair haberleri ve bu ülkedeki şiddeti güçlü bir şekilde kınamaktadır. Genel Sekreter, oturma eylemi yapan protestocuları dağıtmak için güç kullanılmasını kınıyor ve güvenlik güçlerinin sağlık merkezlerinin içinde ateş açtığına dair haberlerini endişeyle karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri Geçiş Konseyi'nin, Sudan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetinden sorumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları son derece itidalli davranmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

- "Sorumlulardan hesap sorulmalı"

Guterres'in demokrasi nöbeti tutulan alanlarda ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelere gerekli sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının engellenmemesi çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Genel Sekreter, Sudanlı yetkilileri ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap sormaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'da geçiş döneminde barışçıl diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesi gerektiği vurgulanarak, "BM, Sudan'daki süreci desteklemek için Afrika Birliği ile çalışmayı taahhüt ediyor ve kalıcı bir barışın kurulması için Sudanlı paydaşları desteklemeye hazır." mesajı verildi.

- Genel Kurul Başkanı da endişeli

Öte yandan, BM Genel Kurulu Sözcüsü Monica Grayley de yaptığı günlük basın toplantısında, 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces'in de Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Grayley, "Garces, Sudan'daki tüm taraflara gerginliğin tırmanmasından kaçınma ve yapıcı bir diyalog arama çağrısı yapıyor." dedi.

- Sudan'daki olaylar

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu müdahalenin ardından, Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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