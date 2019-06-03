BM'den Sudan'daki protestoculara ateş açılmasına kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak, taraflara itidal çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri, güvenlik güçlerinin, birçok insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan sivillere karşı aşırı güç kullanımına dair haberleri ve bu ülkedeki şiddeti güçlü bir şekilde kınamaktadır. Genel Sekreter, oturma eylemi yapan protestocuları dağıtmak için güç kullanılmasını kınıyor ve güvenlik güçlerinin sağlık merkezlerinin içinde ateş açtığına dair haberlerini endişeyle karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri Geçiş Konseyi'nin, Sudan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetinden sorumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları son derece itidalli davranmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

- "Sorumlulardan hesap sorulmalı"

Guterres'in demokrasi nöbeti tutulan alanlarda ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelere gerekli sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının engellenmemesi çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Genel Sekreter, Sudanlı yetkilileri ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatmaya ve sorumlulardan hesap sormaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.