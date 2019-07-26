BM'den Suriye çağrısı

Suriye'de 2011'den bu yana yüz binlerce kişinin öldüğünü vurgulayan Bachelet, şöyle devam etti:

İdlib ve çevresinde son 10 günde 26'sı çocuk, en az 103 sivilin hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini anlatan Bachelet, "Suriye'de devam eden kıyımın artık uluslararası camianın radarında olmamasından endişe duyduğunu" bildirdi.

Bachelet, "Sivillere yönelik kasti saldırılar, savaş suçudur ve bunun emrini verenlerle bunları gerçekleştirenler eylemlerinden dolayı sorumludur." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye rejiminin ve müttefiklerinin İdlib'de hastaneleri, okulları, market, fırın gibi sivil yapıları vurduğunu belirten Bachelet, bu yerlerin "kazayla" vurulmasının mümkün görünmediğini vurguladı.

Birleşmiş Millerler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, uluslararası camianın İdlib'de hava saldırıları nedeniyle artan ölümlere kayıtsız kaldığını belirterek, Suriye'de etkisi bulunan ülkelere bir an önce saldırıların durdurulması için güçlerini kullanma çağrısı yaptı.

"Artık hava saldırıları haftada birkaç kez ciddi sayıda sivil ölümlere neden oluyor. Bunun karşılığı ise BM Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesinin güçlerini ve etkilerini savaşın durması için kullanmak konusunda ısrarla anlaşamaması nedeniyle, felç durumda olmasıyla topluca bir umursamazlık gibi görünüyor. Bu, dünyanın en güçlü ülkelerinin liderlik gösterme başarısızlığıdır ve bunun sonucu büyük çaplı bir trajedidir."

Bachelet, "Suriye'de, gerginliği azaltma konusunda uzlaşan etkili taraflar askeri harekatı durdurma ve savaşan tarafları müzakere masasına oturtmak için etkilerini acilen kullanmalıdır." çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İdlib ve çevresinde son 10 günde 103'ü hava saldırılarında olmak üzere, Suriye rejimi ve müttefiklerinin saldırılarının başlamasından beri 450 sivilin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılar sonucu, hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 81'i buldu.