BM’den Suriye İçin Daha Fazla Yardım Çağrısı

BM yetkilileri, on yıldır süren çatışmalarda hayatta kalmaya çalışan milyonlarca Suriyeli ve sığındıkları komşu ülkeler için uluslararası bağışçılara yardımlarını arttırma çağrısı yapıyor. Çağrı, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak Suriye konferansından önce geldi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in işbirliği ile düzenlenen Brüksel Bakanlar Toplantısı’nda, sayıları 24 milyonu bulan Suriye’deki sivillere ve bölgede insani yardıma ihtiyaç duyan mültecilere 10 milyar dolarlık rekor bağış toplamaya çalışılacak. Bu bağışın 4,2 milyar doları, Suriye'de çoğu yerinden edilmiş 13 milyondan fazla insana ayrılacak.

Talep edilen bağış miktarının 5 milyar 800 milyon doları yani yarısından fazlası, 5,5 milyon Suriyeli mülteciyi ve Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'da onlara ev sahipliği yapan 4,8 milyon kişiyi destekleyecek.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, milyonlarca mültecinin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların, hayatta kalmalarını, son 10 yıllık çatışma sırasında bağışçıların desteğine borçlu olduğunu söyledi. Ancak Grandi, uzun süren savaşın yarattığı gerginliğin ağır bir bedel ödettiğine de dikkat çekti.