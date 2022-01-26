BM'den Suriye Kamplarında Kar ve Soğuk Uyarısı

Suriye’de 11 yıldır süren iç savaş yüzünden yerlerinden olan, insani yardım kamplarında yaşamak zorunda kalan Suriyeliler, bölgede etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışına karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler’in kıdemli uluslararası insani yardım görevlisi Mark Cutts, son birkaç gün içinde Suriye’deki kamplarda ağırlaşan hava şartları nedeniyle korku filmlerindeki sahneleri andıran görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.

New York’taki BM muhabirlerine video konferans aracılığıyla Suriye’de insani yardım kamplarındaki son durumla ilgili bilgi veren Mark Cutts, insani yardım görevlilerinin son birkaç günde özellikle kuzeybatıdaki kamplarda gerçek korku sahneleri gördüklerini söyledi. Cutts, insani yardım çalışanlarının kamplarda çöken çadırların altından insanları kurtardıklarını, birçok kişinin kar temizlemek için herhangi kürek veya başka ekipmanı olmadığını, bu yüzden sadece terlikleriyle yürüyen çocukların çıplak elleriyle kar temizlemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

“Dondurucu soğuk ve yoğun kar yağdan kamplardaki çeyrek milyon Suriyeli etkilendi”

Cutts, sıfırın altındaki sıcaklıklarda yırtık ve çürük çadırlarda yaşayan yaşlılar ve engelliler için durumun çok daha zor olduğunu belirterek, “Kamplarda yaşayan 100 bin Suriyeli yoğun kar yağışından olumsuz olarak etkilendi. Yaklaşık 150 bin kişide yağmur altında donma tehlikesiyle karşı karşıya. Tüm bölgeyi saran bu soğuk havanın etkilerinden gerçekten acı çeken çeyrek milyon Suriyeli var. Bölgede yerlerinden edilmiş 2,8 milyon kişi var. Bu insanlar son birkaç yılda çok şey yaşadı. Bir yerden başka bir yere kaçtılar, bombalar onları kovaladı. Çaresizlik yaşadılar. Son birkaç gündür insani yardım çalışanları yolları temizlemek, gezici klinikler kurmak, hasarlı çadırları onarmak veya değiştirmek, yiyecek, battaniye ve kışlık giysi gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Cutts, yerinden edilmiş kişileri hızla çadırlardan çıkarıp daha güvenli ve daha onurlu yaşayabilecekleri geçici barınaklara taşınması için uluslararası topluma destek olmaları için çağrıda bulundu.

Suriye'nin Haseke kentindeki Sina hapishanesine geçen hafta IŞİD’in düzenlediği saldırının ardından bölgede çatışmaların hızla tırmandığı, silahlı saldırılar ve patlamalar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. BM’ye göre son çatışmaların ardından bölgede yaklaşık 45 bin kişinin daha yerlerinden olduğu kaydedildi.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza ile BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi, sivillerin güvenliği konusundaki duydukları endişelerini dile getirdi.

