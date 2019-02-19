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BM'den Suriye uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "İdlib ve Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yüzbinlerce kişi de dahil büyük oranda sivil, tahammül edilemez bir yaşam sürüyor" - "SDG (YPG/PKK), yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin kişinin barındığı kamplardaki sivillerin ayrılmasına izin vermeyerek, özgürlüklerinden yoksun bırakıyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin İdlib ilinde artan saldırıların sivil kayıplara yol açtığına dikkati çekerek, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın, yerinden edilmiş kişilerin özgürlüğünü kısıtladığını vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib ve terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan bölgelerdeki sivillerin durumuna dikkati çekti.

Bachelet, ülkede çatışan tüm tarafları uluslararası hukuk kapsamında sivilleri korumaya davet ederek, "Siviller, farklı taraflarca piyon olarak kullanılmaya devam ediyor. Taraflara, kaçmak isteyen sivillere güvenli geçit sağlanması, kalan sivillerin de mümkün olabildiğince korunması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Idlib, Hama'nın kuzeyi ve Halep'in batı bölgelerini içeren "silahsızlandırılmış tampon bölgelere" yönelik Aralık 2018'de başlayan bombardımanın, son günlerde tırmanışa geçtiğini aktaran Bachelet, "devlet dışı aktörler" ve Heyet Tahrir Şam da dahil aşırı gruplar arasındaki iç çatışmaların yoğunlaştığı bilgisini paylaştı.

"İdlib ve Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yüzbinlerce kişi de dahil büyük oranda sivil tahammül edilemez bir yaşam sürüyor." ifadesi kullanan Bachelet, bölgedeki sivillerin iki ateş arasında kapana kısıldığına işaret etti.

Bachelet, İdlib'de rejim ve destekçilerinin son günlerdeki yoğun saldırıları ve bölgedeki "devlet dışı aktörlerin" seri saldırılarının milyonlarca sivili savunmasız durumda bıraktığı uyarısında bulundu.

Michelle Bachelet, ayrıca Deyrizor'un doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın kontrol ettiği bölgelerden kaçarak bir diğer terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki geçici kamplarda barınan yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin sivilin yaşamından endişe duyduğunu vurguladı.

Bachelet, "SDG, yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin kişinin barındığı kamplardaki sivillerin ayrılmasına izin vermeyerek, özgürlüklerinden yoksun bırakıyor." açıklamasında bulundu.

Halen, DEAŞ'ın elinde bulunan küçük bir bölgede 200 ailenin durumundan da endişe duyduğunu kaydeden Bachelet, bu ailelerin bölgeden kaçışının DEAŞ tarafından engellendiğini, ABD öncülüğündeki koalisyon ile YPG/PKK'nın hava ve kara saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
BM İdlib Suriye

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