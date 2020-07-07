BM’den Suriye ve Rusya’ya Sert Eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeni yayınlanan bir raporda Suriye ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de okul, hastane ve pazar yerlerine savaş suçu sayılacak nitelikte hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Raporda ayrıca cihatçıların saldırılarını kınayan ifadelere de yer verildi.

BM yetkilileri, raporda, Mart ayında Türkiye'nin arabuluculuğunda hazırlanan ateşkes öncesinde Suriye hükümet güçleri tarafından düzenlenen ''gelişigüzel bombardımanın'' yüzlerce sivilin ölümüne neden olduğunu kaydediyor. Raporda, yine aynı saldırılar yüzünden yaklaşık bir milyon sivilin de evlerini terketmek zorunda kaldığı vurgulanıyor. Bu durumun insanlığa karşı işlenen suç olarak nitelenebileceği ayrıntısı da raporda yer alıyor.

BM Suriye Araştırma Komisyonu, raporda ayrıca, Suriye'nın kuzeybatısındaki bazı bölgeleri kontrolu altında tutan cihatçı örgüt Hayat Tahrir El Şam'ı, sivillerin yaşadığı bölgelere ''hiçbir belirgin ve geçerli askeri amaç'' olmadan top ateşine tutmakla suçluyor.