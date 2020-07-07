BM’den Suriye ve Rusya’ya Sert Eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeni yayınlanan bir raporda Suriye ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de okul, hastane ve pazar yerlerine savaş suçu sayılacak nitelikte hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Raporda ayrıca cihatçıların saldırılarını kınayan ifadelere de yer verildi.
BM yetkilileri, raporda, Mart ayında Türkiye'nin arabuluculuğunda hazırlanan ateşkes öncesinde Suriye hükümet güçleri tarafından düzenlenen ''gelişigüzel bombardımanın'' yüzlerce sivilin ölümüne neden olduğunu kaydediyor. Raporda, yine aynı saldırılar yüzünden yaklaşık bir milyon sivilin de evlerini terketmek zorunda kaldığı vurgulanıyor. Bu durumun insanlığa karşı işlenen suç olarak nitelenebileceği ayrıntısı da raporda yer alıyor.
BM Suriye Araştırma Komisyonu, raporda ayrıca, Suriye'nın kuzeybatısındaki bazı bölgeleri kontrolu altında tutan cihatçı örgüt Hayat Tahrir El Şam'ı, sivillerin yaşadığı bölgelere ''hiçbir belirgin ve geçerli askeri amaç'' olmadan top ateşine tutmakla suçluyor.
Nusra Cephesi olarak da bilinen Hatay Tahrir El Şam örgütünün savaşçılarının gözaltına alınanlara işkence yaptığı ve bu kişileri idam ettiği de raporda yer verilen başka bir ayrıntı.
BM Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, yaptığı açıklamada, “Askeri kampanya açık olarak gösteriyor ki hükümet yanlısı güçler ve Birleşmiş Milletler'in terörist olarak tanımladığı gruplar, savaş hukukunu ve Suriyeli sivillerin haklarını açıkça ihlal etmiştir” dedi.
Kasım 2019-Haziran 2020 dönemini kapsayan rapor, görgü tanıklarının verdiği ifadelere ve sınır ötesi uçuş verilerine dayanıyor.
Rapor, Suriye'nın kuzeybatısında 52 “simgesel saldırıyı” inceliyor. Bunların 47'si, Rusya destekli Suriye hükümeti tarafından düzenlenen saldırılar.
Rapor, “Rus savaş uçakları, evlerini terk edenlerin sığındığı Marat Misrin'de 5 Mart'ta bir tavuk çiftliği yakınına düzenlenen ve sivil ölümleriyle sonuçlanan saldırıdan ve 29 Ocak'ta isyancıların kontrolundaki Ariha kasabasındaki hasarlı hastanenin yanına yapılan üç saldırıdan sorumlu” ifadelerine yer veriyor. Rapora göre Rusya, ikinci saldırıda parmağı olduğu iddiasını reddediyor.
Bu bölgede Rusya'nın desteklediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın geri aldığı topraklardan kaçan İslamcı cihatçılar ve muhalif gruplar barınıyor.
Raporda ayrıca ''BM Suriye Araştırma Komisyonu, hükümet yanlısı güçlerin tıbbi yardım personelini ve sağlık tesislerini hava saldırılarıyla kasten hedef alarak savaş suçu işlediğine ilişkin makul gerekçeleri mevcut'' ifadelerine yer veriliyor.