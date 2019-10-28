BM’den Suriye’de Ateşkes Uzatılsın Çağrısı 

Perdersen düzenlediği basın toplantısında ateşkese saygı duyulmasını ve Suriye genelinde geçerli olacak bir ateşkesin başlatılmasını istediklerini belirtti.

Türkiye, Rusya ve İran bugüne kadar bölgede bir dizi ateşkes anlaşması yapmak için girişimlerde bulundu, ancak durgunluk dönemlerine rağmen çatışmalar devam etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Kürt YPG milislerinin henüz Suriye’nin kuzeydoğusundaki şeritten tam olarak çekilmediklerini bildirmişti. Çavuşoğlu “çıkmayan varsa bunları temizleriz” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya ve Türkiye arasında Soçi’de varılan mutabakat sonucunda bölgede ateşkes ilan edilmesine karar verilmiş, Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ara vermişti. Ancak ateşkesin süresi Salı günü akşam saatlerinde sona eriyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Suriye’nin kuzeydoğusu için yapılan ateşkesin uzatılmasını istedi.

Pedersen, Anayasa Komisyonu toplanmadan önce aralarında ABD’nin de bulunduğu yedi ülkenin temsilcileriyle görüştü.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, de komisyonun çalışmalarının Suriye’de çatışmaları sonlandıracak önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Komisyonun kurulması yüzbinlerce kişinin ölümüne, milyonların göç etmesine neden olan sekiz yıldır süren iç savaşın ardından ülkede siyasi reformların ve BM denetiminde adil ve özgür seçimler yapılmasının önünü açacak kilit adımların başında geliyor.

Cenevre’deki iki günlük açılış etkinliği için 150 üye biraraya gelecek. Bunların 45’i anayasayı yazmaya başlayacak sivil toplum üyeleri.

Pedersen amacın tüm konularda uzlaşıya varılması ve bunun mümkün olmadığı durumlarda da değişikliklerin yüzde 75 çoğunluğun oyuyla yapılması olduğunu bildirmişti.

Sürecin ne kadar zamanda sonuçlanacağı ise belli değil.

Pedersen Anayasa Komisyonu’nun kendi başına Suriye’deki çatışmayı sonlandırmaya yetmeyeceğini, Suriye hükümeti, Suriyeliler ve uluslararası topluluk tarafından güveni tesis edecek başka somut adımların da atılması gerektiğini kaydetti.