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BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 23:58 | Son Güncelleme

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock: - "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın, kavgayı bırakın, hukuka uyun"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de çatışmaların tüm şiddetiyle devam ettiğini belirterek, "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere toplandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, toplantıda yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kuzeybatısında bir ateşkes sağlanması için sarf edilen çabalara rağmen çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor." ifadesine yer verdi.

- Sağlık merkezlerinin hedef alınmasına tepki

Suriye'nin kuzeybatısında sağlık merkezleri ve hastanelerin de zaman zaman çatışmaların hedefi olduğuna işaret eden Lowcock, "Uluslararası insan hakları kanunları çerçevesinde, ülkeler ve silahlı gruplar da dahil çatışmaların tüm tarafları, saldırılarında sağlık merkezleri ve diğer insani alanları korumakla yükümlüdür." diye konuştu.

Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban mülteci kampında kalan 27 bin kişinin de acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve can kayıplarının yaşandığını anımsatan Lowcock, "Hayat kurtarıcı yardımları sağlamak ve kamptan ayrılmak isteyenlere yardımcı olmak için Rukban'a insani yardımların ulaştırılması çağrılarını sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Lowcock, BMGK'nin sürekli Suriye'deki insani kriz konusunda bilgilendirildiğini ancak insanların çektiği acının devam ettiğini belirterek, "Tekrar tekrar buraya, insanların yaşadığı kabusu anlatmak ve tarafların en temel mesuliyetlerini yerine getirmediğini anlatmak için geliyoruz. Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın, kavgayı bırakın, hukuka uyun." dedi.

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcoc

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