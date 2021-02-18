BM’den Suriye'deki çatışan taraflara ağır suçlamalar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye iç savaşında islenen ağır savaş suçları ile insanlığa karşı suçlar sıklıkla gündeme getiriyor. Konseyin Perşembe günü açıklanan konuyla ilgili son raporunda da savaşa müdahil olan tüm tarafların, insan haklarını "en iğrenç biçimde ihlal ettiği" ifade edildi.

Gerek hükümet güçlerinin gerekse diğer grupların ağır bir dille suçlandığı raporda, tarafların toprak kazanmayı ve ellerindeki bölgede hakimiyet kurmayı, sivil halkın sağlığından üstün tuttuğu ve insanların hiç hassasiyet gösterilmeyen bombardımanlara ve kimyasal gazlı saldırılara maruz bırakıldığı belirtildi.

Kuşatmaya alınan kentlerde yaşayan insanların zaman zaman "utanç verici kısıtlamalara" tabi tutularak insani yardımların ulaştırılmasının engellendiği ve bu yüzden bazı bölgelerde açlık yaşandığı vurgulanan raporda, işlenen bu suçtan dolayı hiç kimseden hesap sorulmadığına dikkat çekildi.

38 kez kimyasal silah kullanıldı

Suriye İç Savaşı 2011 yılının mart ayında, Devlet Başkanı Beşar Esad iktidarına karşı düzenlenen ve güvenlik güçlerince şiddet kullanılarak bastırılan protestolarla başlamıştı. Raporda söz konusu dönem, "Gösterilerin ve şiddetten uzak aktivistlerin acımasızca bastırılması" olarak nitelendirildi.