AMMAN (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 271 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
UNHCR'nin Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 271 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Söz konusu meblağın Suriye içerisinde sığınmacı durumuna düşenlerin yanı sıra Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'taki Suriyelilerin zorunlu ve acil ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edilen açıklamada, 2018'in kalan döneminde en çok yardıma muhtaç olan mültecilerin desteklenmesinin planlandığı kaydedildi.
UNHCR'nin verilerine göre, çevre ülkelerde 2,6 milyonu çocuk 5,6 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.
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