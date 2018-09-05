HABER

BM'den "Suriyeli mülteciler için 271 milyon dolara ihtiyaç var" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

BM'den "Suriyeli mülteciler için 271 milyon dolara ihtiyaç var" açıklaması

AMMAN (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 271 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

UNHCR'nin Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 271 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu meblağın Suriye içerisinde sığınmacı durumuna düşenlerin yanı sıra Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'taki Suriyelilerin zorunlu ve acil ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edilen açıklamada, 2018'in kalan döneminde en çok yardıma muhtaç olan mültecilerin desteklenmesinin planlandığı kaydedildi.

UNHCR'nin verilerine göre, çevre ülkelerde 2,6 milyonu çocuk 5,6 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

PARTNERTürkiye'de otomobil almak artık çok zor!Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!
Hayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştüHayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştü
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNHCR

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Diğer Haberler
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.