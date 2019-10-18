HABER

BM'den "Suriye'nin kuzeydoğusunda durum birçok alanda sakin" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:53 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "120 saatlik ateşkesin ardından BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, durumun birçok alanda sakin olduğu ancak Resulayn'da top ve silah atışlarının devam ettiği yönünde haberler geldiğini bildirdi"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) - Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan görüşmelerin ardından harekata 120 saat ara verilmesiyle ''bölgede birçok yerde durumun sakin olduğu ancak Resulayn'da top ve silah atışlarının devam ettiği'' yönünde iddialar olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, ''120 saatlik ateşkesin ardından BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi durumun birçok alanda sakin olduğunu ancak Resulayn'da top ve silah atışlarının devam ettiği yönünde haberler geldiğini bildirdi.'' dedi.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattıKarabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamaErdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.