BM’den Suriye’ye insanı yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından Suriye’nin İdlib kentine insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezden insani yardım malzemesi yüklenen TIR’lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Yapılan işlemlerin ardından TIR'lar Suriye'ye geçti. 17 TIR’dan oluşan insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında halka dağıtılacak.
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