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BM’den Suriye’ye insanı yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından Suriye’nin İdlib kentine insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’den Suriye’ye insanı yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından Suriye’nin İdlib kentine insani yardım malzemesi gönderildi.
​Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezden insani yardım malzemesi yüklenen TIR’lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Yapılan işlemlerin ardından TIR'lar Suriye'ye geçti. 17 TIR’dan oluşan insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında halka dağıtılacak.

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BM’den Suriye’ye insanı yardımBM’den Suriye’ye insanı yardım

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