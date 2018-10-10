HABER

BM’den Suriye’ye insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 21 TIR ile insani yardım gönderildi.

BM’den Suriye’ye insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 21 TIR ile insani yardım gönderildi.
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar, BM görevlileri ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Cilvegözü Gümrük Kapısı’na kadar geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib’e gitti.
Öte yandan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda TIR yoğunluğu yaşanıyor. Çeşitli insani yardım ve tüccarlar tarafından gönderilen ihracat yüklü TIR’lar Cilvegözü'nden çıkış yapıyor. Emniyetin aldığı önlemlerle izdiham yaşanmayan Cilvegözü’nde günde ortalama 300 TIR çıkış yaparak ara bölgede yüklerini boşaltıyor.

FOTOĞRAFLI

BM’den Suriye’ye insani yardımBM’den Suriye’ye insani yardımBM’den Suriye’ye insani yardımBM’den Suriye’ye insani yardım

PARTNERBebek mi geliyor?Bebek mi geliyor?
Hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldıHidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldı
Türk genci, Çin'de reklam yıldızı olduTürk genci, Çin'de reklam yıldızı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Bin militan ayrıldı

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Bin militan ayrıldı

İYİ Parti'den maaşlara "kriz zammı" önerisi

İYİ Parti'den maaşlara "kriz zammı" önerisi

Şehide ağlatan veda! Yeğeninin sözleri yürekleri yaktı

Şehide ağlatan veda! Yeğeninin sözleri yürekleri yaktı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Kurban Bayramı sonrası Türkiye'ye kaç bin Suriyeli döndü?

Kurban Bayramı sonrası Türkiye'ye kaç bin Suriyeli döndü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.