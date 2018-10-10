BM’den Suriye’ye insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 21 TIR ile insani yardım gönderildi.
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar, BM görevlileri ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Cilvegözü Gümrük Kapısı’na kadar geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib’e gitti.
Öte yandan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda TIR yoğunluğu yaşanıyor. Çeşitli insani yardım ve tüccarlar tarafından gönderilen ihracat yüklü TIR’lar Cilvegözü'nden çıkış yapıyor. Emniyetin aldığı önlemlerle izdiham yaşanmayan Cilvegözü’nde günde ortalama 300 TIR çıkış yaparak ara bölgede yüklerini boşaltıyor.
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