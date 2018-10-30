BM’den Suudi Arabistan’a İnsan Hakları Uyarısı

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından şiddetle eleştirilen ve ülkedeki temel insan hakları ihlallerinin yeniden mercek altına alındığı Suudi Arabistan’a bir uyarı da Birleşmiş Milletler’den geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suudi Arabistanlı hükümet yetkililerine çocuk yaştaki kişilere yönelik keyfi infazlara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Son olarak altı erkek çocuğun idam cezasına mahkum edildiğini belirten OHCHR konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, ‘Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne’ taraf olan ülkelerden biri olarak, 18 yaşın altındaki herkese çocuk muamelesi yapma zorunluluğunda" dedi.

İdam cezasıyla karşı karşıya kalan altı kişinin toplanma, ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarından suçlu bulunup cezalandırıldığı belirtildi. Açıklamada Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, infazları yaklaşan altı kişinin işkence gördüğü ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti.

Uzmanlar, “Gördükleri işkence sonrasında haklarındaki suçlamaları kabul eden bu kişilerin yargılanmaları sırasında adli yardım almaları reddedilmiştir. Çocuklar asla ölüm cezasına maruz kalmamalı. Bu uygulama var olan uluslararası hukuk kurallarının ihlalidir. Verilen cezaların uygulanması ise keyfi infazlar olacaktır” diye konuştu.