BM’den Suudi Arabistan’a İnsan Hakları Uyarısı

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından şiddetle eleştirilen ve ülkedeki temel insan hakları ihlallerinin yeniden mercek altına alındığı Suudi Arabistan’a bir uyarı da Birleşmiş Milletler’den geldi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suudi Arabistanlı hükümet yetkililerine çocuk yaştaki kişilere yönelik keyfi infazlara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.
Son olarak altı erkek çocuğun idam cezasına mahkum edildiğini belirten OHCHR konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, ‘Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne’ taraf olan ülkelerden biri olarak, 18 yaşın altındaki herkese çocuk muamelesi yapma zorunluluğunda" dedi.
İdam cezasıyla karşı karşıya kalan altı kişinin toplanma, ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarından suçlu bulunup cezalandırıldığı belirtildi. Açıklamada Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, infazları yaklaşan altı kişinin işkence gördüğü ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti.
Uzmanlar, “Gördükleri işkence sonrasında haklarındaki suçlamaları kabul eden bu kişilerin yargılanmaları sırasında adli yardım almaları reddedilmiştir. Çocuklar asla ölüm cezasına maruz kalmamalı. Bu uygulama var olan uluslararası hukuk kurallarının ihlalidir. Verilen cezaların uygulanması ise keyfi infazlar olacaktır” diye konuştu.
“Suudi yasaları çocuklara ölüm cezasına izin veriyor”
BM uzmanları, idam cezası verilen altı kişinin, 2011 yılında Arap Baharı sırasında yaptıkları çeşitli eylem ve ifadelerden suçlu bulunduğunu belirtti. Uzmanlar, suçun işlendiği iddia edilen zamanda bu altı kişinin 18 yaşının altında olduğunu belirterek, Suudi hükümet yetkililerine ölüm cezasına çarptırılan bu altı kişinin infazlarını durdurma çağrısında bulundu.
Uzmanlar, “Suudi Arabistan, adil yargılanmadan idama mahkum ettikleri bu çocukları derhal serbest bırakmalı. Yeniden yargılanmaları halinde ise uluslararası çocuk adalet standartlarına ve ‘Uluslararası Çocuk Hakları Komitesinin’ önerilerine göre cezalandırılmasını sağlamalıdır" dedi.
Suudi Arabistan yasalarının 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara ölüm cezasının uygulanmasına izin verdiği, Suudilerin daha önce bu yasayı yeniden gözden geçirmeyi kabul ettiği ancak mevzuatta getirilen değişikliklerin çocukları yeterince korumadığı belirtildi.
Uluslararası Af Örgütü’nün geçtiğimiz Nisan ayında yayınladığı ölüm cezalarıyla ilgili son rapora göre Suudi Arabistan, dünyada Çin ve İran’ın ardından en fazla ölüm cezasının uygulandığı ülke konumunda.
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