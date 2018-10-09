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BM'den Suudi Arabistan'a "İş birliği yap" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani: - "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyuyoruz" - "(Suudi Arabistan'a Türkiye ile) İş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'a Türkiye ile iş birliği yapma çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyuyoruz." dedi.

Sözcü Shamdasani, "Kaşıkçı'nın öldürüldüğü" yönünde basında çıkan haberlerin doğru olması durumunda, bunun "gerçekten şok edici" bir gelişme olduğunu vurguladı.

"Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan ve Türkiye'ye hızlı, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma için iş birliği çağrısında bulunuyoruz." diyen Shamdasani, soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Shamdasani, Kaşıkçı konsolosluğa girdikten sonra neler olduğuna dair pek çok soru bulunduğunun altını çizerek, "Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok ama pek çok spekülasyon var ve bu endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Türk makamlarının halihazırda Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlattığının hatırlatılması üzerine Shamdasani, "(Suudi Arabistan'a Türkiye ile) İş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz. Anladığımız kadarıyla Türkiye, konsolosluğa erişim izni almak için talepte bulundu." diye konuştu.

Shamdasani, bugün bazı BM insan hakları raportörlerinin konuya ilişkin yazılı açıklama yapacağı bilgisini de paylaştı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, "Suudi makamları iş birliğine açık olduklarını ve başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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BM BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

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