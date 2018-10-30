BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan'a, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya uluslararası bağımsız uzmanların da dahil edilmesi ve Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunun açıklanması çağrısında bulundu.

Bachelet, yazılı açıklamasında, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti için "şok edici küstah suç" nitelemesini yaptı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Bachelet, suçluların da hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bachelet, soruşturmanın "politik kaygılardan arındırılması için" uluslararası uzmanların da delillere ve tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Türk ve Suudi makamlarının Kaşıkçı cinayetinde adı geçen faillerin soruşturulması ve kovuşturulması yönündeki adımlarını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Adli muayene ve otopsinin bir cinayetin aydınlatılmasında "hayati unsurlar" olduğuna dikkati çeken Bachelet, "Suudi yetkilileri, daha fazla gecikme olmadan ve kaçamak cevap vermeksizin (Kaşıkçı'nın) cesedinin nerede olduğunu ortaya çıkarmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.