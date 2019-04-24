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BM'den Suudi Arabistan'a sert kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

BM, Suudi Arabistan'da dün 37 kişinin idam edilmesini şiddetle kınadı - BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "BM Çocuk Hakları Komitesi, çok sayıda BM Özel Raportörü ve diğerlerinin dile getirdiği ciddi endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın altı şehrindeki bu şok edici kitlesel infazları şiddetle kınıyorum" - "İdam edilenlerin en az üçünün ceza aldıkları sırada reşit olmaması özellikle çılgınca"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM'nin tüm adil yargılama çağrılarına rağmen dün 37 kişiyi idam etmesini şiddetle kınadı.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, elde ettikleri mevcut bilgilere göre, hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılanların üçünün reşit olmadığına dikkat çekti.

Dün idam edilen 37 erkeğin çoğunluğunun ülkedeki Şii Müslüman azınlığın mensubu olduklarını ifade eden Bachelet, pek çok BM insan hakları uzmanının idamlara karşı Suudi makamları uyardığını anımsattı.

Bachelet, "BM Çocuk Hakları Komitesi, çok sayıda BM özel raportörü ve diğerlerinin dile getirdiği ciddi endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın altı şehrindeki bu şoke edici kitlesel infazları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

"İdam edilenlerin en az üçünün ceza aldıkları sırada reşit olmaması özellikle çılgınca." değerlendirmesinde bulunan Bachelet, Suudi Arabistan'a terörle mücadele yasasını derhal gözden geçirme ve reşit olmayanlara idam cezası uygulanmaması için yasayı değiştirme çağrısında bulundu.

- İşkence vurgusu

Bachelet, yargılama sürecindeki eksiklikler, adil yargılamanın garanti edilememesi ve kurbanların ifadelerinin işkence altında alındığı gibi iddialardan dolayı BM'nin Suudi Arabistan'ı defalarca uyardığına işaret etti.

İdam edilen erkeklerden birinin cesedinin "halka sergilenmesine" de tepki gösteren Bachelet, bu ülkeyi uluslararası insan haklarına riayet etmeye davet etti.

- Yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmemişti

Suudi Arabistan'da terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak suçlamasıyla dün 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan resmi ajansında (SPA) dün yayımlanan haberde, Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasim ve Asir kentlerinde "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.

İdamların, Temyiz Mahkemesi ve Yargıtaydan onay alındıktan sonra Kraliyet emriyle infaz edildiği belirtilmişti.

Haberde, idam edilenlerin yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmezken, tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

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Birleşmiş Milletler idamlar Michelle Bachelet Suudi Arabistan

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