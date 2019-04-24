BM'den Suudi Arabistan'a sert kınama

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM'nin tüm adil yargılama çağrılarına rağmen dün 37 kişiyi idam etmesini şiddetle kınadı.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, elde ettikleri mevcut bilgilere göre, hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılanların üçünün reşit olmadığına dikkat çekti.

Dün idam edilen 37 erkeğin çoğunluğunun ülkedeki Şii Müslüman azınlığın mensubu olduklarını ifade eden Bachelet, pek çok BM insan hakları uzmanının idamlara karşı Suudi makamları uyardığını anımsattı.

Bachelet, "BM Çocuk Hakları Komitesi, çok sayıda BM özel raportörü ve diğerlerinin dile getirdiği ciddi endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın altı şehrindeki bu şoke edici kitlesel infazları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

"İdam edilenlerin en az üçünün ceza aldıkları sırada reşit olmaması özellikle çılgınca." değerlendirmesinde bulunan Bachelet, Suudi Arabistan'a terörle mücadele yasasını derhal gözden geçirme ve reşit olmayanlara idam cezası uygulanmaması için yasayı değiştirme çağrısında bulundu.