BM'den Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısına tepki

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki Husiler tarafından, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na yapılan füze saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki Abha sivil havalimanına yapılan füze saldırısından dolayı derin endişe duyuyoruz." dedi.

Yemen'deki tarafları, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için önlem almaya çağıran Haq, "Bu tür saldırılar mevcut gerginliği daha da tırmandırıyor, ayrıca ulusal ve bölgesel güvenliği tehlikeye atarak BM liderliğindeki siyasi süreci de baltalıyor." diye konuştu.

Haq, Yemen'deki tarafları, sivillerin ve kritik sivil altyapıların uluslararası insani hukuk kapsamından korunmasını sağlamaya davet etti.

- Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısı

Suudi Arabistan, Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na bugün saat 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.