HABER

BM'den Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq: - "Suudi Arabistan'daki Abha sivil havalimanına yapılan füze saldırısından dolayı derin endişe duyuyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki Husiler tarafından, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na yapılan füze saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki Abha sivil havalimanına yapılan füze saldırısından dolayı derin endişe duyuyoruz." dedi.

Yemen'deki tarafları, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için önlem almaya çağıran Haq, "Bu tür saldırılar mevcut gerginliği daha da tırmandırıyor, ayrıca ulusal ve bölgesel güvenliği tehlikeye atarak BM liderliğindeki siyasi süreci de baltalıyor." diye konuştu.

Haq, Yemen'deki tarafları, sivillerin ve kritik sivil altyapıların uluslararası insani hukuk kapsamından korunmasını sağlamaya davet etti.

- Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısı

Suudi Arabistan, Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na bugün saat 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise (seyir)" füzesi attıklarını duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdikAdalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik
Rize'de ruhsatsız silah atölyelerine operasyon: 2 gözaltıRize'de ruhsatsız silah atölyelerine operasyon: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saldırı Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Bakan Soylu'dan iddialara yanıt

Bakan Soylu'dan iddialara yanıt

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adalet Bakanı Gül: Gülen'in iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.