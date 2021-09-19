BM’den Taleban’a ‘Ayrımcılık Yapmayın’ Uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Corona salgını dolayısıyla Afganistan’da aylardır kapalı tutulan okulların yeniden açılmasını memnunlukla karşıladı ancak kız öğrencilerin okullardan uzak tutulmaması gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan Afganistan oturumunda kabul edilen yeni karar tasarısında, 'kadınların yönetime eşit ve anlamlı katılımı' çağrısında bulunuldu. BM Güvenlik Konseyi kararında ayrıca ‘kapsayıcı ve temsilci bir hükümet kurulmasının önemi’ vurgulandı.

Okulların yeniden açılacağını duyuran Taleban yalnızca erkek öğrencilerin okula dönüşüne izin vermişti.

UNICEF: “Kızların eğitimden mahrum kaldığı her gün kaçırılmış bir fırsattır”

UNICEF, Afganistan’da yeniden açılan okullara kız öğrencilerin dönemiyor olmasından endişe duyulduğunu açıkladı. UNICEF Başkanı Henrietta Fore, yaptığı yazılı açıklamada, "Şu anda pek çok kızın geri dönmesine izin verilmeyebileceğinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

UNICEF Başkanı Fore, UNICEF’in ülkedeki tüm kız ve erkek çocukların gelişimi, barışçıl ve üretken bir Afganistan inşa etmek için ihtiyaç duydukları becerileri öğrenme ve geliştirme konusunda eşit şansa sahip olmaları için tüm gücüyle mücadele edeceklerini belirtti.

Fore, “Kızlar bırakılamaz ve bırakılmamalıdır. Bütün kızların eğitimlerine daha fazla gecikme olmadan devam edebilmesi çok önemlidir. Bunun için öğretmenliğe devam edecek kadın öğretmenlere ihtiyaç var onların da okullarına geri dönüşü sağlanmalıdır. Kızların eğitimden mahrum kaldığı her gün, onlar, aileleri ve toplumları için kaçırılmış birer fırsattır” dedi.

BM Güvenlik Konseyi Taleban’ı yeniden uyardı

BM Afganistan Yardım Misyonu UNAMA’nın görev süresinin uzatılması gündemiyle toplanan Güvenlik Konseyi’nde, 15 Ağustos’tan itibaren ülke yönetimini ele geçiren Taleban ikinci kez uyarıldı. UNAMA’nın görev süresi de 31 Ocak 2022’ye kadar yeniden uzatıldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin son kararında, kadınların yönetime eşit ve anlamlı katılımı, hükümet yönetiminde kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurulması, kadınlar, çocuklar ve azınlıklar da dahil olmak üzere insan haklarını korumanın önemi vurgulandı. Kararda ayrıca Afganistan’a insani yardım erişimini sağlamak için güçlendirilmiş çabalara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi, tüm tarafların güvenli ve engelsiz bir şekilde insani yardıma erişime izin vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

BM Güvenlik Konsey üyeleri ayrıca Genel Sekreter Antonio Guterres’ten 31 Ocak 2022 tarihine kadar, Afganistan’daki son siyasi, güvenlik ve sosyal gelişmeler ışığında, UNAMA'nın görev süresi için stratejik ve operasyonel tavsiyeleri özetleyen bir rapor hazırlamasını talep etti.

