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BM'den Taleban'a: "Görüşmelere Geri Dönün"

14.08.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontroldan çıktığını belirterek, Taleban'a saldırılarına derhal son vermesi ve müzakere masasına geri dönmesi için çağrısında bulundu. Guterres, Afganistan’da gelinen son durumu trajik ve kaotik bir durum olarak nitelendirdi

BM'den Taleban'a: "Görüşmelere Geri Dönün"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontroldan çıktığını belirterek, Taleban'a saldırılarına derhal son vermesi ve müzakere masasına geri dönmesi için çağrısında bulundu. Guterres, Afganistan’da gelinen son durumu trajik ve kaotik bir durum olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Taleban’ın daha fazla bölgeyıi ele geçirmek için düzenlediği saldırıların ülkeyi tahrip ettiğini, müzakerelere dönmesinin hem ülke hem de Afgan halkının yaranına olacağını belirterek, ”Taleban iyi niyet çerçevesinde müzakere masasına dönmeli” dedi.

Guterres, ülkede insani ihtiyaçların her saat başı giderek arttığını ve ülkenin büyük ölçüde kontroldan çıktığını da vurgulayarak, ”Afganistan’da kaos ve umutsuzluk hakim. Trajik bir şekilde nesiller boyu çatışma yaşayan bir ülke için bile gelinen son durum kaotik. İnsanlar çaresiz ve sancılı. Uzun bir süredir acı çeken halk inanılmaz bir trajedi içinde” dedi.

“Sivilleri koruyun”

BM Genel Sekreteri Guterres, son bir ayda özellikle Helmand, Kandahar ve Herat illerinde sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarda en az bin sivilin öldüğünü, binlercesinin de yaralandığını belirterek tarafları sivilleri korumaya davet etti.

Guterres, kent ve kasabalar ele geçirmeye çalışan Taleban ve Afgan hükümetine bağlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların ülkede büyük tahribata yol açtığını belirterek, “En az 241 bin kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. Gıda ve tıbbi malzeme giderek azalıyor. Yollar, köprüler, okullar, klinikler ve diğer kritik sivil altyapılar yok ediliyor. Çatışmaların bedelini siviller ödüyor. Tüm tarafları, çatışmaların siviller üzerindeki etkisine dikkat etmeye çağırıyorum. Tüm taraflar sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı.”

“Kadın hakları saldırı altında”

Guterres, Taleban'ın eline geçirdiği bölgelerde özellikle kadınları ve gazetecileri hedef alarak insan haklarına ciddi kısıtlamalar getirdiği yolundaki raporlardan derin rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Afgan kızları ve kadınların şimdiye kadar oldukça zor kazanılmış haklarının ellerinden alındığına dair raporları görmek özellikle korkunç ve yürek parçalayıcı” dedi. Genel Sekreter, BM'nin barışa katkıda bulunmaya kararlı olduğunu da kaydetti.

Guterres, savaşarak iktidarı ele geçirme çabasını Afganistan'ı uzun süreli bir iç savaşa ve tamamen yalnızlığa sürükleyeceği uyarısında da bulundu.

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