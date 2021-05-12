BM'den "tam ölçekli savaş" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail ve Filistin’in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısında bulundu.İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde Cuma akşamı başlayan gerginlik, son günlerde İsrail'in hava saldırıları ve Gazze’den atılan roketlerle karşılıklı şiddete dönüştü.

Çarşamba sabahı İsrail’in Gazze’ye yüzlerce hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılar sonrası Gazze'de 35 kişinin öldüğü ve 230 kişinin de yaralandığı bildirilirken, Filistinli militanların Tel Aviv ve Beerşeba kentlerine 210 roket attığı ve roket saldırıları sonrasında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İsrail hava saldırılarında üst düzey Hamas istihbarat liderlerini hedef aldığını ve bazılarını öldürdüğünü açıkladı. İsrail roket fırlatma mevzilerini, Hamas ofislerini ve Hamas liderlerinin evlerini vurduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz "bu sadece bir başlangıç" açıklamasında bulunurken, Hamas lideri İsmail Haniyeh "İsrail gerilimi tırmandırmak istiyorsa hazırız" dedi.